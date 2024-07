Neonazi’s rellen in Southport

De wake voor de drie vermoorde kinderen in Southport is – heel voorspelbaar – uitgelopen een rel toen fascistisch tuig een moskee bestormde en de politie aanviel. Ruim 70 agenten raakten gewond bij de rellen.

Southport Right now. The fucking state of this country

De relschoppers kwamen in overgrote meerderheid niet uit Southport:

De politie denkt dat veel van de relschoppers banden hebben met de English Defense League. Formeel is de EDL opgeheven, maar informeel functioneren veel van de vroegere verbanden nog steeds.

Een aantal bekende fascisten was aanwezig, waaronder diverse leden van Patriotic Alternative. Tot de actie was opgeroepen door extreemrechtse groepen en individuen als Joe ‘Jeff’ Marsh, een neo-nazi uit Wales met een strafblad langer dan mijn arm. Niks ‘bezorgde burgers’, dus.

Voor het échte probleem moeten we overigens niet bij een randgroepnazi als Marsh zijn, maar bij Nigel Farage. Op dinsdagmiddag, voordat de rellen begonnen, plaatste Farage een video op sociale media, waarin hij vroeg waarom het incident niet werd behandeld als terreur-gerelateerd en suggereerde dat de “waarheid voor ons wordt achtergehouden”. Hij vroeg ook of de verdachte, die 17 is, in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten.

Walsh is een Neanderthaler, maar Farage weet natuurlijk precies wat hij doet. Hij weet dat de politie de naam van minderjarige verdachten niet mag openbaren, hij weet dat de verdachte is geboren in Groot-Brittannië en hij weet dat de politie geen gegevens achterhoudt, maar in het belang van het onderzoek geen mededelingen doet. Desondanks verspreidt hij in de hoop het vuurtje op te stoken complottheorieën die nergens op gebaseerd zijn. Walsh is een (gewelddadige) idioot, Farage is een gevaarlijke pyromaan.

Temidden van alle ellende viel er ook wat te lachen. In Engeland loopt nu een nazi rond met een hersenschudding en twee ballen die niet meer in zijn broek passen:



