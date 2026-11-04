Palagekkies willen ‘zionistische etablissementen’ (lees: joden) uit Philadelphia verwijderen

Antisemitische organisaties hebben een fietstocht door het centrum van Philadelphia gepland, met als doel Joodse en Israëlische bedrijven uit de stad te verdrijven. In de flyer werden verschillende bedrijven uit Philadelphia genoemd, waaronder Dizengoff, een Israëlisch restaurant; Huda, een fast-casual broodjeszaak; Schlesinger’s Restaurant and Delicatessen, een Joodse delicatessenzaak; Mac Mart, een kraam waar macaroni met kaas wordt verkocht; K’Far Cafe, een Israëlisch café; en Goldie, een koosjere falafaltent.

De ‘boycott ride’ wordt georganiseerd door Philly Bike On Your Left, een obscure club waarachter ene Hala Asraf schuilgaat. De actie wordt ondersteund door Philly Writers Against the War on Gaza, Boycott CookNSolo en Philly Solidarity Calendar. De tocht zou plaats moeten vinden op 8 november. Dat de herdenking van de Kristallnacht in de nacht van 9 op 10 oktober 1938 een dag later plaatsvind, is vast geen toeval: de pro-Palestijnse beweging zou die nacht maar wát graag herhalen.

Senator Dave McCormick van Pennsylvania heeft de actie inmiddels veroordeeld. Hij zegt actie te zullen ondernemen als dat nodig is: “Deze “Boycott Ride“ is een weerzinwekkende poging om joodse bedrijven in Philadelphia te intimideren. Dit is niet de eerste keer dat joodse bedrijven in Philadelphia het doelwit zijn. Dit is puur en onvervalst antisemitisme en doet denken aan enkele van de donkerste hoofdstukken uit de menselijke geschiedenis.

De inwoners van Philadelphia moeten beseffen dat de uitschot dat van plan is deel te nemen, besmet is met een diep ziekelijke ideologie. Mijn kantoor is van plan de situatie nauwlettend in de gaten te houden en staat klaar om te helpen waar we kunnen.”

Uitgelichte afbeelding: De dag na Kristallnacht – Door Onbekend – http://naziwarcrimes.files.wordpress.com/2008/01/kristallnacht-1.jpg https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa16792, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5208915