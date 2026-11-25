De Frans-Peruaanse revolutionaire feministe Flora Tristan (1803-1844) is naast een activistische ook een theoretische socialiste. Haar naam komt men tegen als een van de vijf vrouwen die op de Franse ecologische site Reporterre, een van ‘de ecologische voorloopsters en feministes’ wordt genoemd. Het artikel over haar voor Reporterre is van de Franse journaliste Scandola Graziani (zie hier). Ik vertaalde een aantal passages ervan en voegde enkele eigen passages toe (‘Een eeuw later’).

Flora Tristan is een autodidacte. Zij schreef een aantal boeken, die in Nederland onvertaald bleven. Wel vertaald in het Engels en het Duits zijn haar Pérégrinations d’une paria (1837; Omzwervingen van een uitgestotene) en L’Union ouvrière (1843; De vereniging van arbeiders). Op het blog van de journalist Raymond van den Boomgaard vindt men evenwel een uitgebreide verhandeling door hem over Flora Tristan, getiteld ‘Flora Tristan joeg de welgevoeglijkheid een blos op de wangen’ (zie hier). Die tekst is tegelijk een bespreking van het boek van de Franse biografe Brigitte Krulic, getiteld Flora Tristan (2022). [ThH]

Vervuiling

Scandola Graziani opent haar bijdrage met Flora, die in 1830 door Londen loopt en geconfronteerd wordt met de bekende ‘smog’. In Tristan’s verslag van vier reizen naar Engeland Promenades dans Londres (1840) schrijft zij: ‘Aan deze enorme massa rook, beladen met roet, die wordt uitgestoten door de duizenden schoorstenen van de monsterlijke stad, wordt een dikke mist toegevoegd, en de zwarte wolk waarmee Londen is omhuld, laat slechts een zwak licht door en spreidt zich als een lijksluier over objecten uit’. Gelet op wat zij in haar leven meemaakt en wat Graziani weergeeft, merkt de laatste op dat dit ‘wellicht haar rebelse aard verklaart en haar verlangen om ongelijkheid te bestrijden. Flora Tristan is in ieder geval een van die auteurs die al vroeg de schadelijke gevolgen van technologische vooruitgang en de industriële revolutie beschreef’.

Men voelt zich verstikken

Hoewel ze de natuur als zodanig nooit verdedigde, merkt Graziani op, brachten haar sociale onderzoeken onder de Londense en Franse arbeidersklasse haar ertoe een kritische visie te ontwikkelen op industriële vervuiling en, meer in het algemeen, op de gedwongen industrialisatie van Europa. Fabrieksrook en schoorstenen vervulden haar met afschuw en ze beschreef ze nooit poëtisch. Aan de andere kant maakte ze zich grote zorgen over de luchtkwaliteit: ‘Je voelt je verstikt door de dampen; er is niet genoeg lucht om te ademen’, schreef ze herhaaldelijk in Promenades dans Londres, waarbij ze de lucht omschreef als ‘stinkend’.

De Frans-Peruaanse auteure hekelt ook de gevaarlijke arbeidsomstandigheden van de arbeiders, die worden blootgesteld aan giftige dampen. Tijdens een van haar reizen naar Londen bezocht ze een gasfabriek en beschreef ze de smerige atmosfeer waarin de arbeiders zwoegden: ‘De lucht die je in die fabriek inademt is echt smerig! Je wordt voortdurend overvallen door schadelijke stank. Ik kwam onder een afdak vandaan in de hoop schonere lucht op de binnenplaats in te ademen, maar overal werd ik achtervolgd door de stank van gas en de geur van kolen en teer…’.

Verderop vertelt ze over haar gesprek met de fabrieksopzichter, die haar toevertrouwde dat ondanks hun robuustheid alle ‘stokers’ (de arbeiders die de kolenovens vullen) longziekten oplopen en op zeer jonge leeftijd sterven, wat de auteure woedend maakt. ‘Oh mijn God! Kan vooruitgang alleen worden bereikt ten koste van de levens van een bepaald aantal mensen?’, vraagt ​​ze verontwaardigd.

Een kritiek op de industriële vooruitgang

In tegenstelling tot veel van haar tijdgenoten, aldus Graziani, stond Flora Tristan nogal wantrouwend tegenover technologie. Ze merkte op dat nieuwe machines werkgevers verrijkten ten koste van de arbeiders: ‘Ze bekritiseert de industriële vooruitgang, die ze eigenlijk niet als vooruitgang beschouwt, omdat ze vooral de verschrikkelijke prijs ziet die de arbeidersklasse ervoor betaalt’, analyseert François Vanoosthuyse, docent 19e-eeuwse Franse literatuur aan de Universiteit van Rouen-Normandië. ‘Ze beschrijft mensenlevens die maximaal veertig jaar duren. Arbeiders die leven te midden van vuil en giftige dampen, met meerdere gezinnen opeengepakt in krappe en onhygiënische woningen’.

François Vanoosthuyse, auteur van een artikel over drie sociale onderzoeken uit de jaren 1840 (waaronder die van Flora Tristans Promenades dans Londres), is van mening dat de auteur niet overdreef en dat haar teksten juist een waardevolle weergave vormen: die van het arbeidersproletariaat, uitgebuit ten dienste van de industriële revolutie. ‘Europeanen kunnen zich de absolute gruwel van de massale uitbuiting van het proletariaat in de 19e eeuw niet voorstellen. Het is iets onvoorstelbaars voor hen’, merkt de literatuurdocent op.

Een eeuw later. Deze insteek van industriële vooruitgang en grote sociaaleconomische misère doet mij (thh.) aan een eeuw later denken. In de eerste plaats is dat aan George Orwell (pseudoniem van Eric Blair), geboren 1903 en in 1950 overleden aan tbc (Tristan overleed aan een bacteriële infectie). Zijn autobiografisch debuut dateert van 1933, getiteld Down and Out in Paris and London (in het Nederlands vertaald als Aan de grond in Parijs en Londen, 2019). Hij beschrijft zijn armoede in beide steden en tevens de grote armoede van vele arbeiders en daklozen. Vervolgens brengt hij verslag uit over de armoede van de arbeidende klasse in de steenkolenmijnen in de omgeving van Lancashire (noorden van Engeland), onder de titel The Road to Wigan Pier,1936 (in het Nederlands vertaald De weg naar Wigan, 1973).

Deze beschrijvingen van armoede door Orwell repeteren als het ware die van Tristan. Haar opmerking over de prijs die het arbeidersproletariaat betaalt, krijgt vervolgens een eeuw later wetenschappelijke ondersteuning door een onderzoek naar de prijs die voor ‘vooruitgang’ betaald wordt. Het is de Engelse hoogleraar economie, Ezra J. Mishan, die in 1967 een studie publiceerde getiteld The Costs of Economic Growth. Die leert dat de officiële groeicijfers van het reële inkomen volledig waren weg te cijferen met een afname van het menselijk welzijn. De uitgever meldt nadien dat vijfentwintig jaar later dit werk nog steeds een overtuigende en systematische ontmanteling vormt van de ‘groeireligie’; de argumenten erin worden slechts versterkt door de toenemende maatschappelijke en ecologische problemen van de late twintigste eeuw. In een nieuwe uitgave (1993) is de tekst dan ook herzien en geactualiseerd in het licht van recente wereldwijde gevaren en de aantasting van het milieu.

Een pionier van het socialisme

Scandola Graziani vervolgt haar bijdrage door op te merken dat Flora Tristan meer begaan was met het lot van de arbeidersklasse dan met het milieu. Het maakt haar een belangrijke figuur in het vroege socialisme. Geconfronteerd met de sociale verwoesting die de industrialisatie in haar sociale onderzoeken aan het licht bracht, pleitte Tristan voor eenheid binnen de arbeidersklasse, voorbij de scheidingen tussen beroepen, belangen, lokale bijzonderheden… en geslacht.

‘De originaliteit van Flora Tristan schuilt in de onlosmakelijke band die ze legt tussen het verbeteren van de positie van arbeiders en het verbeteren van de situatie van vrouwen’, schrijft Brigitte Krulic, docente aan een van de Parijse universiteiten en biograaf van Flora Tristan. In veel van haar boeken uit ze haar verontwaardiging over de uitbuiting van vrouwen door mannen en hekelt ze seksistisch geweld: ‘De meest onderdrukte man kan een wezen onderdrukken, namelijk zijn vrouw. Zij is de proletariër van de proletariër zelf”, schrijft ze in Union ouvrière (1844). Ze streed daarom ook voor het herstel van het recht op echtscheiding (afgeschaft in 1816, vervolgens hersteld in 1884).

Nogmaals: ‘een eeuw later’. Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) publiceerde tussen 1901-1904 zijn driedelige boek De geschiedenis van het socialisme (meerdere keren herdrukt; te raadplegen op internet, zie hier). In het derde deel vindt men het hoofdstuk ‘De Internationale’. Daar is een leerzame verwijzing naar Flora Tristan te vinden. Het is ‘met name Flora Tristan die in 1843 voor het eerst het denkbeeld opperde van een internationale vereniging van proletariërs uit alle landen’.

De vereniging die zij voor ogen had, noemde zij een Union Ouvrière en Domela Nieuwenhuis citeert haar vervolgens: ‘Ik stel u een algemene vereniging voor tussen arbeiders en arbeidsters, zonder onderscheid van beroep, hetzelfde koninkrijk bewonende, een vereniging die ten doel heeft de arbeidersklasse te constitueren en verschillende instellingen op te richten (Palais de l’Union Ouvrière), gelijkelijk verdeeld over geheel Frankrijk’. Dat ‘Paleis’ omvat een aantal sociale en zorginstellingen, zoals voor scholing van jongeren van 6 tot 18 jaar, voor medische zorg en opvang van ouden van dagen. En dan verschijnt iets zeer actueels: ‘Daar deze Union Ouvrière uitgaat van de algemene eenheid, moet zij geen onderscheid maken tussen de verschillende nationaliteiten en ook elk individu, vreemdeling geheten, kan van de voordelen der vereniging profiteren’.

Domela werkt dan vervolgens de ontwikkeling van de (Eerste) Internationale uit waarin, uiteraard, mede de strijd tussen Marx (1818-1883) en Bakoenin (1814-1876) aan de orde komt. Ik laat dat hier rusten. Het was mij te doen om het feit, dat Domela de erkenning uitspreekt dat Flora Tristan de eerste is om het denkbeeld van een internationale arbeidersvereniging te opperen. Marx daarentegen heeft deze vrouw nooit willen ontmoeten, aldus de Spaanse econome aan de Universiteit van Zaragoza, María Begona Pérez Calle, wiens wetenschappelijke werk zich richt op de geschiedenis van het economisch denken en theoretische stromingen en de analyse van economisch en politiek discours (zie hier).

Slachtoffer van een poging tot feminicide

Scandola Graziani maakte reeds een opmerking over de strijd van Flora Tristan op een ander terrein dan het socialisme, te weten die voor het herstel van het recht op echtscheiding. Nu lijkt dit al vele decennia geregeld, maar feminicide is ook heden nog niet uitgebannen. Integendeel. Graziani beschrijft wat Flora Tristan persoonlijk heeft meegemaakt in haar leven. ‘Ook hier is haar betrokkenheid verbonden met haar persoonlijke geschiedenis: Flora Tristan trouwde op 17-jarige leeftijd met een man die haar mishandelde en verkrachtte, en vroeg een scheiding aan, wat destijds niet mogelijk was. Zwanger van haar derde kind probeerde ze aan hem te ontsnappen en zich voor hem te verbergen’.

In 1838, vlak nadat ze een wettelijke ‘scheiding van tafel en bed’ had verkregen (in plaats van een echtscheiding), vond hij haar en schoot haar tweemaal met een pistool. Een kogel doorboorde haar long en bleef steken vlak bij haar hart. Ze overleefde het, maar leed vervolgens aan chronische kortademigheid. ‘Ze wordt regelmatig aangehaald als een icoon van het 19e-eeuwse feminisme, maar weinigen begrijpen wat deze historische figuur onthult over de geschiedenis van huiselijk geweld en vrouwenmoord’, schrijven de historici Mathilde Larrère en Laurence De Cock in het artikel ‘Flora Tristan, een arbeidster slachtoffer van feminicide’, waarnaar Scandola Graziani verwijst (in het dagblad Libération oktober 2018, zie hier).

Ondanks deze moordaanslag zette ze koppig haar ‘Tour de France’ voort, waarbij ze het hele land doorkruiste om duizenden arbeiders te ontmoeten en hen voor haar idealen te winnen. Het was een slopende en ongebruikelijke levensstijl voor een vrouw in die tijd. In 1844, ziek en uitgeput, stierf ze in Bordeaux op 41-jarige leeftijd.

Zij, die zichzelf als een ‘uitgestotene’ beschouwde, was bovenal een genegeerde komeet aan de hemel van de 19e-eeuwse Franse literatuur. Of, zoals Brigitte Krulic het treffend verwoordt: ‘een vrouw die haar tijd vooruit was, iemand die de gevoeligheden van de komende tijd al aankondigde, een ‘verontwaardigde’ voor haar tijd, die van haar marginaliteit een gedurfde banier maakte’.

Scandola Graziani (Vertaling en bewerking door Thom Holterman. Het artikel is integraal te lezen op de site van Reporterre, zie hier).