Anarchisten verwijzen graag naar een geestelijk of praktizerend voorgeslacht in de geschiedenis. Kom je bij het taoïsme uit? Ursula Le Guin stelt van wel.

Bij het onderwijs in Tao staat het begrip wu wei centraal. Het wordt vaak vertaald als “niet handelen”. Maar er zijn treffende filologische overeenkomsten tussen anarchisme en wu-wei. Het wordt vaak vertaald als eenvoudigweg niet-handelen. Net zoals an-archos in het Grieks afwezigheid van een heerser betekent, betekent wu-wei afwezigheid van wei. Wei verwijst naar kunstmatige, geforceerde activiteit die natuurlijk en spontane ontwikkeling verstoort. Vanuit politiek standpunt bezien verwijst wei naar het opleggen an autoriteit. Iets doen in overeenstemming met wei wordt als natuurlijk beschouwd, het leidt naar natuurlijke en spontane orde. Het heeft niets te maken met alle vormen van opgelegde autoriteit.

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Wanneer is “de staat”? De staat is net als het kapitaal een proces, iets wat groeit in maatschappelijke verhoudingen. Dezer dagen is er nu eenmaal meer staat dan in de zesde eeuw v.C., toen de Daodejing (Tao Te Ching) werd samengesteld. In de vertaling van Henri Borel duikt het woord staat zeker op. Een hoofdstukje.

Met rechtheid regeert men de staat,

met listen voert men oorlog,

met Wu Wei wint men het Rijk.

Hoe weet ik dat het zo met het Rijk is? Door dit:

Hoe meer bangmakende verbodsbepalingen er in het rijk zijn,

des te armer wordt het volk.

Hoe meer middelen tot productie van weelde het volk heeft,

des te verwarder wordt de staat.

Hoe bekwamer en vernuftiger het volk is,

des te meer artificiële dingen worden er gemaakt.

Hoe rijker en klaarder de wet wordt,

des te meer dieven en rovers er komen.

Daarom zegt de Wijze: ik ben Wu Wei

en dan zal het volk zich vanzelf hervormen.

Ik houd van de rust,

en dan zal het volk vanzelf recht worden.Ik doe geen werk,

en dan zal het volk van zelf rijk worden.

Ik heb geen begeerten,

en dan zal het volk vanzelf weer eenvoudig worden.

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Kristofer Schipper aan het woord. Hij heeft de meest verantwoorde vertaling van de Daodejing gemaakt en merkt wel degelijk op dat het taoïsme anarchistisch is.

Of taoïsme daadwerkelijk de vroegste uiting van anarchisme is valt niet te zeggen. Het is wel de langst voortbestaande – tot heden – vorm, met de Japanse aftakkingen waaronder zen. Hierover later.