Nadat de ‘kakkerlakkenbeweging’ in India de minister van Onderwijs tot aftreden heeft gedwongen, gaan de Gen Z’ers nog een stap verder. In een massale mobilisatie eisen ze dat de regering-Modi haar besluit terugdraait om miljoenen namen uit de kiesregisters te schrappen. “Draconische wetten beperkten eerst het recht van mensen om zich uit te spreken en te protesteren, nu komt het stemrecht in gevaar”, schrijft Andrew Firmin, hoofdredacteur bij mensenrechtenorganisatie Civicus.

Vorig jaar startte de Indiase Kiescommissie met een zogeheten “speciale intensieve herziening” van de kiesregisters, naar verluidt nodig om dubbele en niet-stemgerechtigde namen te schrappen, zoals de namen van mensen die al zijn overleden.

Nu de operatie in 30 van de 36 Indiase deelstaten en centraal bestuurde gebieden is afgerond, blijkt ongeveer een achtste van het electoraat geschrapt. Miljoenen mensen hebben al protest aangetekend omdat ze kiesgerechtigd zijn maar hun stemrecht hen onrechtmatig werd ontnomen.

De ingreep dreigt het algemeen stemrecht om te buigen naar een selectief voorrecht, wat in strijd is met een fundamenteel democratisch beginsel: elke volwassen burger heeft het gelijke recht om te gaan stemmen.

– Lees verder bij IPS