Wie weet hoe er in Nederland nog een ouderwets meerderheidskabinet gevormd kan worden, mag het zeggen.

Links komt niet verder dan 57 zetels – en dan tel je alle splinterpartijtjes mee. Rechts komt uit op 66 zetels, maar dat is alleen op papier, want geen mens wil regeren met de fascisten van FVD.

Theoretisch zou er een minderheidskabinet gevormd kunnen door D66, PRO en CDA. Zo’n coalitie zou afhankelijk zijn van de gedoogsteun van de kleine linkse partijen, 50+ en CU. Lekker stabiel, een minderheidskabinet dat gedoogd wordt door zes(6) splinterpartijtjes, waaronder de zeloten van SP en PvdD. Verlangen we binnen een maand terug naar het kabinet Jetten.

Tijd voor de invoering van een kiesdrempel, voordat dit land volledig onbestuurbaar wordt.

Uitgelichte afbeelding: door Martijn Beekman – Template:D66, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85048672