De klimaattop in het Turkse Antalya (COP31) is gisteren (zondag) niet tot een akkoord kunnen komen. Milieuorganisaties en wetenschappers zijn teleurgesteld, maar zijn het er ook over eens dat een slecht akkoord misschien erger was geweest.

Van de COP31 werd gehoopt dat er een concreet plan van uitvoering zou komen rond breed gedragen klimaatmaatregelen. “Dat is niet gelukt, en bestaande roadmaps over fossiele brandstoffen en over bossen werden niet eens erkend. Daarentegen werd een gevaarlijke nadruk gelegd op technologieën voor CO2-afvang, die geen alternatief kunnen zijn voor het terugdringen van de uitstoot”, zegt het Wereldnatuurfonds (WWF) in een eerste reactie, die de ondertoon van teleurstelling niet verbergt.

WWF benoemt de sterkere focus op de oceaan positief, maar ziet ook enorme hiaten als het gaat over de transitie weg van fossiele brandstoffen, de versterking van de weerbaarheid tegen klimaateffecten en meer financiering voor ontwikkelingslanden.