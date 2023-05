Opnieuw leuze Stop fossiele subsidies in krijtspray op tunnelbak A12 in Den Haag

Als de regering stopt met het verstrekken van fossiele subsidies komt Extinction Rebellion met een sopje om het schoon te maken

In de avond van zaterdag 6 mei 2023 hebben vier activisten van Extinction Rebellion opnieuw de muur van de tunnelbak van de Utrechtsebaan in Den Haag met krijtspray beschreven. In grote gekleurde letters staat er meerdere malen ‘stop fossiele subsidies’. De muur was onlangs wit geverfd door de gemeente Den Haag, een goede reden voor activisten om de eis van de geweldloze A12-demonstraties nogmaals nadrukkelijk en zichtbaar te delen. Eerder heeft Extinction Rebellion al laten weten de muur met een sopje schoon te komen maken zodra de regering stopt met het verstrekken van fossiele subsidies. Twee activisten zijn gearresteerd en zitten nog vast, twee anderen kregen een boete opgelegd.

Dat de tekst juist op zaterdagavond verscheen, is geen toeval. Op zondag 7 mei 2023 om 13:30 uur start de klimaatmars van Scientist Rebellion op de Dam in Amsterdam om de regering op te roepen te stoppen met de 30 miljard aan subsidies voor fossiele industrie. Daarnaast zijn duizenden mensen van plan om op zaterdag 27 mei opnieuw geweldloos te demonstreren op de A12. ‘Het is onacceptabel dat in deze tijd van ernstige klimaatcrisis, de Nederlandse regering de fossiele industrie blijft spekken,’ zegt één van de activisten die op de muur heeft geschreven. ‘Den Haag kan proberen deze boodschap weg te poetsen maar dat zal niet helpen. De regering moet adequaat optreden tegen de klimaat- en ecologische crisis en dus stoppen met het subsidiëren van de fossiele industrie,’ aldus de activist.

Steeds meer mensen eisen einde fossiele subsidies

Op zaterdag 27 mei om 12:00 uur demonstreert Extinction Rebellion voor de zevende keer vreedzaam op de A12. De eis om direct te stoppen met alle fossiele subsidies wordt breed gedragen en krijgt extra gewicht doordat uit het laatste onderzoek van MeJudice blijkt dat het om veel meer dan 17,5 miljard euro per jaar gaat. In sommige jaren loopt het bedrag op tot wel 30 miljard euro.[1] Het meest recente IPCC-rapport[2] is duidelijk. Nederland moet nu alles op alles zetten om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen naar netto nul. De afgelopen zes blokkades groeide het aantal demonstranten exponentieel. Ook dit keer wordt weer een verdubbeling verwacht.

