Opnieuw blokkades, stakingen en demonstraties in Frankrijk

Frankrijk maakt zich op voor een nieuwe dag van protesten tegen de pensioenhervormingswet van president Macron. Honderdduizenden mensen gaan vanmiddag in heel Frankrijk de straat op en de stakingsacties breiden zich uit. As we speak wordt een terminal van het Parijse vliegveld Orly geblokkeerd door actievoerend luchtvaartpersoneel.

Macron gooide gisteren nog wat olie op het vuur. Hij bezwoer niet te zullen wijken voor “de druk van de straat” en er naar te streven de wet nog vóór het einde van het jaar in te voeren.

De vakbonden bereiden zich voor op een langdurige confrontatie. Vanavond komt de top van de bonden bijeen in het kantoord van de CFTD in Parijs. Om 19.30 uur volgt er een persconferentie, waarin ongetwijfeld nieuwe acties aangekondigd zullen worden.

Ook scholen en universiteiten doen vandaag weer mee aan de acties. In Parij, Rennes en Toulouse werd vanochtend de toegang tot diverse middelbare scholen geblokkeerd door jongeren.

Jean-Luc Mélenchon heeft de actievoerders opgeroepen het hoofd koel te houden en zich niet te laten intimideren. Dat er her en der wat vuilnisbakken en barricades in de fik worden gezet, interesseert de socialistische leider weinig: “we hebben in het verleden wel ergere dingen gezien”.

De “hervorming” is nog steeds buitengewoon impopulair, zo’n 70% van de bevolking is tégen de plannen. Alleen de groep 65-plussers kan zich in meerderheid (zo’n 53%) vinden in Macron’s “hervormingen”. .

