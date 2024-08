Oorlog tussen Musk en Starmer?

De Britse regering overweegt stappen tegen sociale media die te weinig doen om hoaxes en desinformatie te bestrijden, ook wanneer die content op zich niet illegaal is. En wanneer we zeggen ‘sociale media’ doelen we natuurlijk vooral op X/Twitter.

Volgens The Telegraph gaat de regering nog eens kijken naar de Online Safety Act, die vorig jaar door het Lagerhuis werd aangenomen. Die wet verplicht sociale media om maatregelen te nemen tegen illegale inhoud en activiteiten. Oorspronkelijk bevatte de wet een clausule die online platforms verplichtte om inhoud die “gevaarlijk” wordt geacht – maar niet per se illegaal is – te verwijderen. Die clausule werd verwijderd uit vrees voor aantasting van de vrijheid van meningsuiting.

De regering zou overwegen die clausule nieuw leven in te blazen. Directe aanleiding is het wangedrag van Twitter-CEO Elon Musk die de afgelopen week fungeerde als megafoon voor het domrechtse plebs dat probeerde Engeland te slopen. Musk liet weten dat een burgeroorlog in Engeland onvermijdelijk is, verspreidde de ene hoax na de andere en verklaarde als klap op de vuurpijl premier Keir Starmer de oorlog.

Of het zover zal komen is natuurlijk maar de vraag. De EU dreigt al tijden met stappen tegen Musk, maar tot nu toe gebeurde er niks. Misschien dat Musk nu te ver is gegaan. Dat valt in elk geval te hopen, want nog maar eens: iemand als Musk is een 1000x grotere bedreiging voor de democratie dan losers die al moeite hebben met de koppen in de Daily Mail. Terecht natuurlijk dat de slopers achter de tralies verdwijnen, maar het échte gevaar hier is Musk.

Uitgelichte afbeelding: Door Simon Dawson / No10 Downing Street – Number 10 Flickr page, OGL 3, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=150041935