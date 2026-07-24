Onze wegen, spoorlijnen en luchthavens zijn niet klaar voor toenemende klimaatextremen

De Europese wegen, spoorwegen, rivieren en (lucht-)havens krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering, toont een VUB-studie. En daar zijn ze helemaal niet op voorbereid.

Dat klimaatextremen steeds vaker voorkomen, is deze zomer al pijnlijk duidelijk geworden. In de komende decennia zal ook de impact daarvan steeds duidelijker worden op de Europese transportinfrastructuur: havens, wegen, rivieren en spoorwegen. Door de recente hittegolf bijvoorbeeld moesten Franse, Belgische, Nederlandse en Britse spoorwegen snoeien in de dienstverlening.

De impact op het transport heeft grote economische gevolgen, zegt de VUB-studie. Neem nu de droogte van 2018, waardoor de waterstanden van de Rijn op een historisch dieptepunt kwamen te liggen. De verstoringen in het binnenvaartverkeer kostten de Duitse economie naar schatting 2,4 miljard euro.

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