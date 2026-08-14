14 augustus 1967. Een kille regendag, nogal contrasterend met vandaag. Maar het is dan ook lang geleden. Maar ik kan het niet nalaten het einde van Radio London 266 te gedenken – de laatste plaat was A day in the life, want banned by the BBC. Het nummer is blijvend verbonden aan dag en tijdstip – niet voorgoed, wij getuigen zijn gedoemd uit te sterven.

In het zelf al psychedelische filmpje ontwaar ik naast de Fab Four Mick Jagger, Keith Richards, Donovan en Marianne Faithful. Er zullen meer bekendheden in rondlopen maar ik ben niet zeker wie.

Met Radio London (en de andere stations die later die dag sloten) verdween de uitlaat van psychedelica en van wat later Northern Soul bleek te heten. Caroline ging door, maar werd getekend door vaak strontvervelende plugplaten. The day the music died? Wie mag het zeggen.

– Uitgelicht: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4532407