Nijmegen: fascisten, anti’s, pedo’s en Marx’ moeder

Anno Sjoerd Brandsma (1881-1942) kun je zonder twijfel een uiterst moedig man noemen. Hij diende in de oorlog als rector van de toen nog katholieke universiteit van Nijmegen. In die rol bezocht ook hij redacties van katholieke media en adviseerde hen om zich absoluut niet in te laten met de NSB of nazi’s. Die taak kreeg hij van de bisschoppen, die zich al in de jaren ’30 openlijk hadden afgekeerd van het fascisme.

Als pater prof dr Titus Brandsma – ‘Titus’ was zijn aangenomen kloosternaam – vermoordden de nazi’s hem in Dachau in 1942 met een injectie in zijn hart. Hij kreeg in 2022 de titel ‘heilige’.

Daar in Nijmegen loopt nu van alles mis voor de ruim 24.000 studenten (ik wist niet dat het er zoveel waren). Het nieuws van de afgelopen weken is dat ze een monnik – jazeker, een echte monnik – ontsloegen wegens pedo, en die is ook al door zijn klooster ontslagen.

En een andere recente ontslagene is de Brit, antifascist en pro-Palestijnenactivist Harry Pettit, assistent professor sociale geografie. Hij steunt de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 en vergeleek zionisme met nazisme. Dan krijg je Kamervragen.

Afgelopen oktober steunden ook nog 12.000 ondertekenaren een Radboud-petitie tegen Pettit – dus: ontslag. Ook als antifascist kun je te ver gaan, denk ik dan – wel jammer. Pas nog arresteerde de politie verder in het Goudsmitpaviljoen 23 mensen erg hardhandig vanwege een pro-Palestijnse bezetting. Daar gingen al een reeks incidenten aan vooraf.

Dat het er al jaren lekker links aan toe gaat, is geen nieuws. In 1972 bezetten de toen nog voornamelijk katholieke studenten de aula, en hingen er een 10 m groot spandoek op met de tekst: “WEG MET DUYNSTEE – Stop Rechts!’ (de foto staat op Wiki bij het artikel over de Radboud).

Dan de monnik – ik citeer het universiteitsblad Vox:

Hoogleraar Liturgiewetenschap Thomas Quartier treedt uit als monnik



25 nov 2025 Ken Lambeets

Hoogleraar Liturgiewetenschap Thomas Quartier is uitgetreden uit de Orde der Benedictijnen. Dat schrijft het Nederlands Dagblad en bevestigt decaan van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Bert van den Brink aan Vox. Ook is Quartier, die als voormalig Theoloog der Nederlanden vaak in landelijke media verscheen, op eigen verzoek naar de lekenstand teruggekeerd. Dat betekent dat hij geen diaken meer is.

Ik zat een tijdje bij de Jezuïeten op hun dure kostschool in Nijmegen en daar wisten we allemaal van een pedopater, onze leraar Nederlands – maar die maakte het niet al te bont. Jongetjes van 12-13 op schoot en wat gefriemel, voor zover ik het kan overzien.

Maar onze prefect – afdelingsleider die o.m. families (lees: moeders) van nieuwe leerlingen bezocht in zijn witte Volvo Amazon, bleek na zijn dood sterk seksverslaafd te zijn geweest.

Lubbers en Van Mierlo zaten daar ook op school. Die is uiteraard opgeheven, het gebouw bestaat nog.

Nijmegen gold jarenlang als meest linkse studentenstad van Nederland. Ik mag er graag op wijzen dat Marx’ moeder, Henriëtte Marx-Presburg (1788-1863), een Nederlandse was en er geboren werd en opgroeide. Ze trouwde er met Marx’ vader Heinrich in de synagoge in de Nonnenstraat (die is er nog), waar ze jaren woonde.

Wel erg jammer dat Pius XII de keiharde massamoordenaar Franco in Spanje door dik en dun steunde. Maar dat terzijde.

