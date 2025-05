Nigeriaanse familie met kids uitgezet – RVD, CIDI en Schoofs video – Trumps Z-Afrikaanse boeren 

Kamp Zeist

Er is weer een gezin via concentratiekamp Zeist uitgezet. Nu de Nigeriaanse moeder Lydia Imuse met haar drie kinderen: Isaac (16), Sarah (11) en Rejoice (7). Op de zondag van de Rode-Lijndemo was er weer een wake in Zeist – ik liep echter in Den Haag. Weer zijn er dus kinderen opgesloten in een gevangenis of concentratiekamp.

Ze kwamen uit Emmen, en waren daar bevriend met de familie Babayants, die nu in kerkasiel in Kampen zit. Ik kan er niet achter komen of er voor hen nog een procedure loopt. Hun ondersteuners kwamen nog op bezoek en wilden geld geven, zo vertelt bezoekster Esther Schothorst – maar dat werd verboden door de uitzetters. Er loopt nog een procedure bij de Raad van State – maar dat kan wel een jaar duren, aldus Esther.

De Armeense jongen Mikael van 12, geboren in Nederland, heeft nog een beroepsprocedure lopen. Hij woont in Amsterdam.

De RVD, het CIDI en Schoofs felicitatievideo

Op een video heeft Schoof afgelopen zondag de Israëlische lobbygroep CIDI gefeliciteerd. Ook in die video hield hij zich op de vlakte en had het niet over de geno- of Palecide die nu plaatsvindt. Ook wijdde hij geen letter aan de Rode-Lijndemo die op hetzelfde moment plaatsvond, want hij zat in Rome als onmisbare gast bij de installatie van de paus. Ik heb die video opgevraagd, maar de RVD weigert deze toe te sturen. Toch hebben enkele journalisten zoals van de Volkskrant en de Telegraaf, die ook bij deze viering waren, hem gezien. Maar ik mag hem niet zien omdat het ‘geen openbare bijeenkomst’ was. Zie mijn stukje van dinsdag.

Trumps Zuidafrikaanse boeren

Trumps rijen witte kruisen waren niet op een begraafplaats van vermoorde witte boeren. De BBC heeft een aparte ‘verify’-afdeling opgezet met een eigen logo — geen idee hoe lang het bestaat, ik zie het nu pas. Die kruisen waren van een demo en staan op 10 m van elkaar langs beide zijden van een weg. De aanleiding was de moord op een boerenechtpaar, Glen en Vida Rafferty. De video met de actie kwam op 6 september 2020 op Youtube. De kruisen zijn alweer weg – dat ik ook met Google Street View te zien. Dus geen begraafplaats.

Ik moest even denken aan de film ‘In Cold Blood’ uit 1966 op basis van het boek van Truman Capote: een ijzingwekkende verfilming van de moord op een boerenechtpaar Clutter en hun twee dochters. Dat was in 1959 in Holcomb, Kansas. Sindsdien schoten diverse Amerikanen nogal wat af – links, recht, en het midden, én op scholen en vooral in Dallas, Texas in 1963 (was dat niet die ehhh Kenny- jaja, die: Kennedy!) – allemaal in de VS. Trump schijnt trouwens zijn rol als schietschijf al vergeten te zijn. Hier in NL lukt het schieten trouwens ook steeds beter. Het lijkt dus sowieso verstandig om je qua schietpartijen te beperken tot je eigen.

– Uitgelichte afbeelding: Door Onbekend – https://belgengezocht.nl/ webexposities/detail/7f9c2bc1-db84-4532-9bd3-8ce41d85b60c/image/10, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=132647919