Rode Lijn in Den Haag en Schoof feliciteert Israëllobby in A’dam

De grootste in 20 jaar: de RodeLijn-demo. Ik liep ertussen, ook rood. Ben nog aan het bijkomen… Prachtig om te zien dat al op ons miniscule stationnetje Bussum-Zuid roodmensen opvallend, vrolijk en uitdagend rondliepen. Idiote samenloop: in het Tropeninstituut ‘vierde’ het CIDI diezelfde zondagmiddag in Amsterdam zijn 50-jarig bestaan. Schoof verscheen daar in een video om ze te…. feliciteren??? De grootste Israël-lobby – van de genocideplegers? Joh!!?? Ik zal die video opvragen en maak er een apart stukje gehakt van. Dit kan echt niet.

Dan terug naar Utrecht CS, zondag 18 mei 2025, spoor acht voor Den Haag CS, 12:00:: twee af-ge-la-den rode treinen naar Den Haag vertrekken zonder mij – er mocht van de bewaking twee keer niemand meer in. Het perron staat nog stampvol. Rood: ouderen, midderen, jongeren, kinderen, kleuters, baby’s zelfs. Rood.

En nog stonden er rode mensen zes, zeven, acht rijen dik tweehonderd, driehonderd meter langs dit spoor. Ook ontelbare jonge ouders met één of twee kleuters, of een baby op de borst. Een oma uit Maastricht met haar kleinzoon van 12 – haar eerste demo. Een moeder van 40 met haar zoon van 13 – die toevallig op mijn oude middelbare school bleek te zitten.

Maar het mooiste vond ik de krachtige, bijna tastbare saamhorigheid en opgewektheid van al die medemensen. Die blijdschap kwam meteen bij het zien van elkaar. Ik ben niet de enige! Eensgezind rood, rood en nog eens rood. En geen los petje of sjaaltje of zo: trui én broek, jasje én hemd, rok én blouse.

Onze trein stopte onverhoeds, nog geen twee minuten na vertrek – kennelijk had iemand aan de noodrem getrokken. Daardoor valt ook de airco in deze stampvolle dubbeldekker uit – met de zon er vol op wordt het boven snel benauwd. De reizigers juichen als de trein na een klein halfuur weer gaat rijden.Niemand vindt het bij aankomst kennelijk storend dat we de toespraken gemist hebben.

Terug is er wel een extra trein, die naar Utrecht Gouda overslaat. De roodmensen zijn ook op de terugweg nog steeds opgewekt. En iedereen is aangenaam verbaasd over het getal 100.000. Ik denk niet dat er nu nog ooit demo’s komen die groter zullen zijn – iedereen kan zich vaak al uiten via het internet.

_ Uitgelichte afbeelding: Kleuter op weg naar zijn eerste demo, foto Arthur Graaff