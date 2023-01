Nieuw dieptepunt voor Tories

Jonathan Gullis, een Lagerhuislid voor de Britse Conservatieven, toonde gisteren aan niet over een functionerend geweten te beschikken door tijdens het vragenuurtje in het Lagerhuis een aantal misselijkmakende opmerkingen te plaatsen over vermiste migrantenkinderen.

In antwoord op een vraag van Labour-parlementslid Tulip Sadiq aan de premier over het welzijn van 200 niet-begeleide migrantenkinderen die vermist worden uit hotels in Groot-Brittannië, zei – of beter: schreeuwde – Gullis: “Nou, ze hadden hier ook niet illegaal moeten komen”.

Gullis’ sociopatische gelul leidde uiteraard tot woedende reacties bij mensen die nog wél over een geweten beschikken.

Het is bepaald niet de eerste keer dat Gullis over de schreef gaat. Hij behoort tot de rechtervleugel van de Tories en heeft van de partijtop blijkbaar de opdracht gekregen Nigel Farage het gras voor de voeten weg te maaien door minimaal één keer per week flink tekeer te gaan tegen migranten en ‘woke’. De Britse versie van Daniël Koerhuis, zeg maar.

Niemand weet waar de verdwenen kinderen gebleven zijn (wat Sunak gisteren ook toegaf), maar vermoedelijk is in elk geval een aantal van hen ontvoerd door mensenhandelaren of gangs. Het is een grof schandaal, waarvoor vreemd genoeg weinig aandacht bestaat, ook niet in linkse media als de Guardian en de Independent.

De kinderen – in meerderheid jongens variërend in leeftijd van 12 tot 18 jaar – worden in afwachting van de afwikkeling van de asielprocedure in hotels ondergebracht. Van de 4600 kindvluchtelingen die sinds 2021 GB bereikt hebben, raakte men er 440 kwijt. Vraag niet hoe: niemand weet het. Ongeveer de helft van de kinderen is teruggevonden of zelf teruggekeerd naar het hotel. De resterende 220 kinderen zijn spoorloos verdwenen.

Het vermoeden bestaat dat gangs de jongeren ontvoeren en vervolgens aan het werk zetten in het criminele circuit. Vorig jaar werd in Sussex een auto aangehouden waarin zich twee ontvoerde jongens bevonden. De bestuurder bleek een gangleider te zijn. Tegenover de politie gaf hij toe de jongens ontvoerd te hebben om hen het criminele handwerk te leren. De tijd van Oliver Twist is weer helemaal terug in het Verenigd Koninkrijk.

Overigens heeft Gullis’ domme geschreeuw als onbedoeld bijeffect dat er eindelijk wat aandacht wordt geschonken aan dit schandaal. Waarvoor namens de kinderen dank.

Bron: Left Foot Forward

Uitgelichte afbeelding: By Richard Townshend – https://members-api.parliament.uk/api/Members/4814/Portrait?cropType=ThreeFourGallery: https://members.parliament.uk/member/4814/portrait, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86641181