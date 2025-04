NetanNEE en Artsen zG, Joods protest, AZC Bussum, spoor & chemie

Het kabinet protesteert NIET! tegen de Israëlische genocide in Gaza. Vandaag staat er een hele pagina advertentie in o.m. de NRC van Artsen zonder Grenzen met als boodschap: 937 zorgverleners gedood, maar 0 kabinetsleden protesteren. Patiënten worden gedood, ziekenhuizen en ambulances aangevallen. We weten waarom. Tijd voor NetanNEEhu. We kunnen de petitie van AzG tekenen.

Joods protest in VS

Zaterdag komt er een – groot? – Joods protest in de VS, in Washington DC tegen Netanyahu en het Israëlische leger. Organisator is Jewish Voice for Peace.. Ze hopen op massale deelname, en er zijn ook in de hele VS soortgelijke bijeenkomsten. JVfP noemt drie ontvoerden: Mahmoud Khalil, Rumeysa Ozturk en Badar Khan Suri. Daar kan dan de documaker van de Oscar-winnende No other land, Hamdan Ballal, pas nog in elkaar geslagen door kolonisten, ook nog bij.

AZC Bussum

In mijn eigen Bussum was opnieuw een opstand tegen Het Gezag door Boze Buurtbewoners Tegen Een AZC. Dit keer bij het stadhuis, waar ze de burgemeester tegenhielden. Waarom krijgen we geen inspraak, Ja, dat is nu eenmaal zo geregeld: B&W beslist. Je kan niet voor alles een referendum houden.

Nog net geen eieren of vuurwerk, maar wel veel domheid, angst, geschreeuw en wanbegrip. En dat terwijl Bussum ooit naast het grootste AZC van Nederland lag, Crailo, dat er 10 jaar bleef. Géén, herhaal géén, verkrachtingen. Een nieuw AZC in Naarden loopt net een paar maanden – maar de verwachte massaverkrachtingen compleet met testosteron-bombardementen laten maar op zich wachten. Foei! Je kan ook nooit op die verdomde buitenlanders rekenen!

Spoor & chemie

Van Amsterdan naar Enschede en Duitsland of terug met 30 wagons vol chemicaliën of benzine of ander gif dat we graag gebruiken, dat rijdt door Diemen, Weesp, Naarden, Bussum (!!!), Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn etc. Gisteren kwam er zo’n trein langs terwijl ik bij het spoor stond: de helft van de wagons was nogal verroest.

De dag ervoor stond een van de organisatoren van zulke tochtjes uitgebreid op tv te beweren dat het driehonderd maal veilig was, extra digitale controle, etc etc etc. Vanmiddag dan een discussie in de Tweede Kamer in de commissie Infra – jazeker, saai, saai, saai – behalve als je die wagons voor je deur ziet rijden. Staatssecretaris Chris Jansen van de PVV heeft er een maand geleden nog even een briefje van 12 pags tegenaan gegooid. En toevallig is hij opgegroeid in…. Bussum! Maar die brief: daaruit blijkt dat als je meer per spoor vervoert, de staat dan minder belastingen vangt… ook al is het spoor groener. Nou dan weten we het wel weer…