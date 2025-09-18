Neem West Papua op in de geschiedenisboeken op school

het onderwerp “West Papua in de geschiedenisboeken” op de agenda te zetten.

Nederlandse burgers die aandacht willen voor de geschiedenis van West Papua en de impact daarvan

Wist jij dat westelijk Nieuw-Guinea, het huidige West Papua, ooit een Nederlandse kolonie was? En dat Papoea’s een onafhankelijke toekomst was beloofd, een belofte die nooit is waargemaakt? Dit hoofdstuk van onze geschiedenis wordt niet onderwezen. Tijd om dat te veranderen!

