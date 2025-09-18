Neem West Papua op in de geschiedenisboeken op school

Wist jij dat westelijk Nieuw-Guinea, het huidige West Papua, ooit een Nederlandse kolonie was? En dat Papoea’s een onafhankelijke toekomst was beloofd, een belofte die nooit is waargemaakt? Dit hoofdstuk van onze geschiedenis wordt niet onderwezen. Tijd om dat te veranderen!
Wij
Nederlandse burgers die aandacht willen voor de geschiedenis van West Papua en de impact daarvan
constateren dat:
- niets over West Papua terug te vinden is in de Nederlandse geschiedenisboeken;
- veel mensen daardoor niet weten waar het ligt of wat onze rol was;
- het tropische regenwoud in West Papua dreigt te verdwijnen door houtkap en exploitatie voor onder meer goud, koper en palmolie;
- vreedzame protesten van Papoea’s hiertegen worden neergeslagen;
- de geschiedenis van West Papua onlosmakelijk verbonden is met die van Nederland en een vaste plaats in de schoolboeken verdient.
- onderwijs over dit vergeten hoofdstuk van de koloniale geschiedenis cruciaal is voor erkenning van deze geschiedenis, het bewustzijn over en begrip van de negatieve impact ervan op de Papoea’s en de humanitaire crisis die tot op de dag van vandaag voortduurt.
en verzoeken
het onderwerp “West Papua in de geschiedenisboeken” op de agenda te zetten.