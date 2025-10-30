D66 grote winnaar verkiezingen, PVV en ‘links’ verliezen flink

D66 is de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. De partij gaat van 9 naar 26 zetels. De PVV verliest naar het er nu naar uitziet 11 zetels. Niet echt iets om vrolijk van te worden, want die stemmen zijn voor een flink deel naar JA21 (PVV-light) en – godbeterehet – FVD gegaan. In tegenstelling tot de PVV is JA21 wél regierungsfähig, dus tel uit je winst. De PVV zou alsnog de grootste partij kunnen worden, maar dat is van weinig belang. Wilders is passé en dat heeft hij volledig aan zichzelf te wijten.

GL-PvdA verloor 5 zetels. Verrassing: het informele bondgenootschap met groezelig linkse antizionisten antisemieten en islamisten heeft alleen maar stemmen gekost. Leuk hoor, tweehonderdduizend mensen op straat, maar demonstraties zijn al heel lang niet meer dan een opiniepeiling binnen de eigen bubble. Het gaat er om wat je in het stemhokje bereikt en dat is dus precies nul.

Getalsmatig ligt een centrumcoalitie van D66, CDA, VVD en GL-PvdA het meest voor de hand. Misschien dat de VVD overgehaald kan worden deel te nemen aan zo’n coalitie, maar voor Gl-PvdA valt daar helemaal niks te halen. Mag je als juniorpartner aanschuiven in een neoliberaal monsterverbond. Dat wordt een herhaling van Rutte II, maar dan erger.

Bij de PvdA zouden ze er goed aan doen eens rustig na te denken over de strategie die de komende tijd gevolgd moet moeten. Waar wil je heen? Hoe ziet een goede electorale strategie er uit? Hoe win je verkiezingen? Prinzipienreiterei is leuk, maar dat kun je beter overlaten aan marginale clubjes als de PvdD. Als je nu zelfs in de stedelijke gebieden in Noord-Nederland wordt overvleugeld door D66, heb je een serieus probleem. Leeuwarden was vroeger ROOD. Dat was een natuurwet, even onontkoombaar als de zwaartekracht. We rule this city. No more, en dat is eigenlijk best een trieste conclusie.

Bij de rest van links is het beeld al helemaal dramatisch. De SP komt in het voormalige bolwerk Oss niet verder dan 3,5%. De socialisten zijn inmiddels al net zo relevant als de PvdD. Lees: compleet irrelevant. Slijmen met islamisten en het paraderen met een vlag van Arabische suprematisten levert geen stemmen op, Esther.

BIJ1 heeft het zoals verwacht niet gehaald. Sinds het vertrek van Pieter Omtzigt zit er geen dramaqueen meer in de Tweede Kamer, een rol die Tofik Dibi op het lijf geschreven is. Wat dat betreft is het wel jammer dat BIJ1 het niet gehaald heeft. Voor de rest natuurlijk good riddance to a lot of bad rubbish.

Update: volgens de laatste prognose wordt de PVV iets groter dan D66, maar Amsterdam komt pas vrijdagavond(!) met een definitieve uitslag. Het lijkt me sterk dat de PVV de grootste partij wordt in de hoofdstad. Jetten zal dus wel het initiatief mogen nemen. Blij dat ik niet in zijn schoenen sta.

Uitgelichte afbeelding: Door Martijn Beekman – Template:D66, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85048672