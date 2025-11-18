Neonazi’s planden aanslagen in New York

De leider van een neonazistische groep die een complot smeedde om Joodse kinderen te vermoorden door een rekruut zich als kerstman te laten verkleden en op oudejaarsavond met gif besmeurde snoepjes uit te delen, heeft schuld bekend aan het aanzetten tot haatmisdrijven en het verspreiden van instructies voor het maken van bommen en ricine.

De verdachte, Michail Chkhikvishvili, opereerde onder de weinig tot de verbeelding overlatende naam ‘Commander Butcher’. Hij is de leider van Maniac Murder Cult (MMC), een naam waar we vermoedelijk ook al niet over hoeven uit te weiden.

MMC is een militante accelerationistische groep die de huidige samenleving (letterlijk) op wil blazen en vervangen door een exclusief blanke etnostaat. De groep maakt deel uit van een netwerk genaamd “The Com” (of “The Community”), waartoe ook groeperingen als 764 en No Lives Matter (het kan blijkbaar altijd erger) behoren.

MMC is opgericht door ene Egor Yakovlev, wiens werkelijke naam vermoedelijk Yegar Krasnov is. Krasnov heeft naar het schijnt ook een autobiografie gepubliceerd, met de fraaie titel “Handboek voor Haters”.

In 2015, op 14-jarige leeftijd, zou Krasnov een slapende dakloze man hebben vermoord. Kort daarna raakte hij betrokken bij de hooliganscene van Dynamo Kyiv en ontwikkelde hij banden met neonazi’s. In zijn autobiografie meldt Krasnov vol trots dat hij iedereen ervan wist te overtuigen dat moorden noodzakelijk is om de ideologische doelen van MMC te bereiken: “Ik overtuigde iedereen ervan dat het nodig was om alle(!) mensen te doden om het gemeenschappelijke ideologische doel te bereiken. Ze volgden mij. We kwamen in actie. Ik creëerde een moordcultus.”

Maniac Murder Cult verspreidt haar gewelddadige propaganda via pdf-handleidingen en gestileerde video’s en afbeeldingen op sociale mediaplatforms waar moderatie vrijwel afwezig is, zoals Telegram en VKontakte. De video’s worden begeleid door harde metal en tonen mensen die in elkaar geslagen en/of neergestoken worden.

Chkhikvishvili zou in november ’23 begonnen zijn mensen te recruteren voor een reeks aanslagen in New York. Eén van de mensen die hij benaderde was een undercover agent van de FBI, die hij opdroeg zich te verkleden als kerstman en vergiftigd snoep uit te delen aan kinderen uit etnische minderheden. In januari ’24 gaf Chkhikvishvili de undercoveragent de opdracht zich specifiek te richten op Joodse gemeenschappen, scholen en kinderen in Brooklyn. Hij stuurde de agent handleidingen over het maken van dodelijke gifstoffen en gassen, waaronder ricine.

In juli 2024 werd Chkhikvishvili in Moldavië gearresteerd op basis van een arrestatiebevel van Interpol en uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Chkhikvishvili riskeert nu een maximale gevangenisstraf van 40 jaar.

Bron: UPI

Meer over de Maniac Murder Cult bij het Global Network on Extremism and Technology

Uitgelichte afbeelding: Image shared on Maniac Murder Cult’s since deleted Telegram channel. Source: Telegram