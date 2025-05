Nazi-sticker geplakt op hek Joodse begraafplaats in Eindhoven

Op het hek van de Joodse begraafplaats aan de Groenewoudseweg in Eindhoven is eind april een sticker geplakt met de tekst “Hitler had gelijk”. Op de sticker is een logo te zien dat sterk lijkt op het symbool van de Sturmabteilung (SA), de knokploeg van de nazi’s.

De sticker is afkomstig van een mij onbekende groep, de “Nationale Volks Socialisten”. Gezien de naam van de groep en het gebruikte symbool moeten we dat clubje waarschijnlijk ergens in het Strasseristische milieu situeren.

De politie is bezig met een onderzoek en vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben zich te melden.

Bron: Facebook, Politie Eindhoven

Uitgelichte afbeelding: SA marcheert door Berlijn, Bundesarchiv, B 145 Bild-P049500 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5474819