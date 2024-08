Murray Bookchin: Aanvallen op Israël negeren de lange geschiedenis van Arabische conflicten

Geloof het of niet, maar er was een tijd dat anarchisten niet in bed kropen met islamofascisten en zelfs – oh gruwel – kritiek hadden op dictatoriale Arabische regimes. In dit al wat oudere artikel (1986) veegt Murray Bookchin de vloer aan met “linkse” mythes over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. De originele Engelse tekst kun je hier vinden.

door Murray Bookchin

Er is zeker veel dat je kunt bekritiseren aan het Israëlische beleid, vooral onder de Likud-regering die de invasie van Libanon heeft georkestreerd. Maar de stortvloed van anti-Israëlische sentimenten die in de lokale pers is opgedoken en de virtuele gelijkstelling van zionisme met anti-Arabisch racisme dwingt me om met enige kracht te reageren.

Jarenlang had ik gehoopt dat Israël of Palestina zich had kunnen ontwikkelen tot een Zwitserse confederatie van Joden en Arabieren, een confederatie waarin beide volkeren vreedzaam met elkaar konden samenleven en hun culturen creatief en harmonieus konden ontwikkelen.

Tragisch genoeg mocht dit niet zo zijn. De VN-resolutie van 1947, die Palestina verdeelde in Joodse en Arabische staten, werd gevolgd door de invasie van het land door Arabische legers, met name het Egyptische, Syrische en hoogopgeleide Jordaanse “Arabische Legioen”, met directe of indirecte hulp van Irak en andere Arabische naties.

In sommige gevallen namen deze legers, vooral de Arabische ongeregelde eenheden die hen vergezelden, geen gevangenen bij hun aanvallen op Joodse gemeenschappen. Over het algemeen probeerden ze systematisch alle Joodse nederzettingen in hun pad te vernietigen totdat ze werden tegengehouden door verwoed Joods verzet.

De invasie en de vernietigende strijd die ze veroorzaakte, zetten een verschrikkelijk patroon van angst en bitterheid neer dat niet gemakkelijk uit de hoofden van de Israëlische Joden te wissen is. Dat een wanhopig, krankzinnig element van Joodse fanatiekelingen zich zo gedroeg voordat het werd gestopt door de nieuw gevormde Israëlische strijdkrachten, mag ons niet de Joodse mannen en vrouwen laten vergeten die werden afgeslacht door partijgangers van het Arabisch nationalisme, zelfs nadat ze witte vlaggen hadden gehesen.

Ik heb heel weinig melding gemaakt van dit angstwekkende patroon van “gevechten” dat de Arabische invasies van Palestina kenmerkte en dat het Joodse vertrouwen in de waarde van “wapenstilstandsonderhandelingen” en de voorspelbaarheid van vredesakkoorden met Arabische irredentisten zo diepgaand beïnvloedde. Inderdaad, de verdelingslijnen die uiteindelijk werden vastgesteld na de invasies van 1948 waren het product van bloedige oorlogsvoering – letterlijk het geven en nemen van strijd – niet van “imperialistische” of “landjepikkende zionisten”, om de taal te gebruiken die tegenwoordig zo in zwang is.

Ik hoor ook niet meer over de serieuze pogingen van de Haganah – de Joodse burgermilitie van het afscheidingstijdperk – om Arabieren aan te moedigen in hun buurten en steden te blijven, over de Israëlische voertuigen met luidsprekers die door de straten van Jaffa reden om Arabieren aan te sporen niet toe te geven aan de gevoelens van paniek die werden veroorzaakt door de gevechtsomstandigheden en door extremisten aan beide kanten van het conflict.

Dat veel Arabieren in Israël bleven, weerlegt duidelijk de mythe dat Israëlische Joden probeerden het land te ontdoen van zijn moslimbewoners. Wat totaal genegeerd lijkt te worden is de zekerheid dat er een Arabische staat in Palestina zou zijn geweest naast een Joodse, als Egyptische legers in het zuiden, Syrische in het noorden en Jordaanse in het oosten niet hadden geprobeerd om beide door de V.N. gepartitioneerde landen in te nemen met hun eigen imperialistische belangen en, toen dit mislukte, de Palestijnse vluchtelingen als pionnen gebruikten in toekomstige onderhandelingen met de Israëli’s en hun westerse medestanders.

Er is nog een andere mythe die uit de wereld moet worden geholpen: dat de huidige onstabiele situatie in het Midden-Oosten zijn oorsprong vindt in het Israëlisch-Palestijnse conflict; dat de relatie tussen de Joden en de Arabieren “vlekkeloos” was totdat ze werd vergiftigd door “zionistische ambities”. Afgezien van het simplistische beeld van de problemen in het Midden-Oosten dat door deze opvatting wordt gevoed, is de mate waarin het een pure verdraaiing is van de Joods-Arabische relaties in het verleden bijna onuitsprekelijk.

Moeten we vergeten dat de Arabische Jodenvervolging, hoewel minder genocidaal dan de Europese, een eeuwenlange eigen geschiedenis heeft, met uitzondering van het islamitische Spanje en het Ottomaanse Turkije? Dat Arabische pogroms tegen de Joden gepaard gingen met de Joodse vestiging in het Palestina van voor de Tweede Wereldoorlog, met als hoogtepunt de uitroeiing van de eeuwenoude Joodse gemeenschap van Hebron (ooit de zetel van het Hebreeuwse stamverbond) aan het eind van de jaren 20? Dat de grootmoefti van Jeruzalem in de jaren 1930 (de voorloper van Yassar Arafat twee generaties geleden) een uitgesproken bewonderaar van Hitler was en opriep tot een “heilige oorlog” om de Palestijnse Joden uit te roeien? Dat het “Arabische Legioen” van Jordanië in 1948 systematisch de oude Joodse wijk van Jeruzalem met de grond gelijk maakte en paarden stalde bij de Westelijke Muur van de Tempel van Herodes, waardoor de heiligste plaats van het wereldjodendom werd bezoedeld?

Moeten we vergeten dat generaal Hafez Assad, de zogenaamde “president” van Syrië (gekozen door een “meerderheid” van 99,97 procent van de Syrische “kiezers”) tussen de 6.000 en 10.000 mensen afslachtte in Kama in februari 1982, omdat ze hem bekritiseerden?

Je vraagt je af waarom er geen storm van protest opstak toen Amnesty International in 1983 verklaarde dat “Syrische veiligheidstroepen zich schuldig hebben gemaakt aan systematische mensenrechtenschendingen, waaronder marteling en politieke moorden, en straffeloos te werk zijn gegaan onder de noodwetten van het land”? Waarom is er geen bezorgdheid over het Syrische imperialisme, met name Assad’s fantasie om Libanon en Palestina, inclusief Israël, op te nemen in een Syrisch Rijk – een doel waarvan elke objectieve expert van het Midden-Oosten weet dat het Assad’s Arabische versie is van Rabbi Kahane’s krankzinnige versie van een “Groot Israël” – een idee dat krachtig is veroordeeld door verantwoordelijke Joodse en Zionistische organisaties in Israël en daarbuiten?

Als het “kernprobleem” van het Midden-Oosten, om de woorden van Miriam Ward in haar Vermont Perspective van 27 april te gebruiken, de confiscatie van Palestijns land door Israël is, hoe zou het hele gebied er dan uitzien als Israël en zijn Joodse bevolking op magische wijze van het toneel zouden verdwijnen? Zou Syrië minder een politiestaat zijn dan het nu is en zou de soennitische moslimmeerderheid zich minder gedomineerd, uitgebuit en gemanipuleerd voelen door generaal Assad, die de neiging heeft om te spreken voor de Alawitische moslimminderheid van het land?

Zouden de Saudische prinsen ophouden met het verkwisten van een groot deel van de rijkdom van hun land aan limousines, paleizen, juwelen en onroerend goed in het buitenland, en zouden ze nog minder hun eigen mensen thuis een minimum aan vrijheid kunnen bieden? Zouden Egyptische landeigenaren, die in weelde leven te midden van ongelooflijke ellende, een fractie van hun grondbezit teruggeven aan een uitgehongerde Egyptische boerenbevolking? Zou Irak zijn Koerdische bevolking vrijlaten, om maar te spreken van de meest luidruchtige en opstandige minderheden, of hun eisen voor echte gelijke autonomie inwilligen?

Zou er een einde komen aan de oorlog tussen Irak en Iran, een oorlog die de afgelopen jaren al een miljoen levens heeft geëist? Zou kolonel Khadafy ophouden een arrogante militarist te zijn die het grondgebied van veel van zijn buren probeert op te eten? Zouden Khomeini en het moslimfundamentalisme, dat zich vooral richt tegen elke vorm van moderniteit en westerse cultuur, gelijkheid voor vrouwen en vrijheid voor critici van het huidige theocratische regime in Iran geven?

Wat zo verontrustend is aan de vele aanhoudende aanvallen op Israël, is dat ze helpen om volledig te verdoezelen wat echt een “kernprobleem” is van het Palestijnse volk. Dit in de steek gelaten volk wordt op de meest gewetenloze manier gebruikt door de Arabische staten om diepgewortelde economische, sociale en culturele problemen in hun eigen land en in het Midden-Oosten als geheel te verbergen. Dat de geschillen tussen de Israëli’s en de Palestijnen op een rechtvaardige manier moeten worden opgelost, zodat beide volkeren kunnen leven met een gevoel van veiligheid dat hun angsten voor wat er in het verleden is gebeurd wegneemt en een ‘constructieve harmonie’ met elkaar kunnen bereiken, spreekt voor zich.

Ik weet niet zeker wat die oplossing zal zijn. Maar het zal zeker niet worden bereikt door daden van PLO-gerelateerd terrorisme tegen onafhankelijk denkende Arabische burgemeesters die proberen te onderhandelen over een regeling tussen de twee volkeren aan de ene kant van het spectrum of gekken zoals Rabbi Kahane aan de andere kant die proberen de Palestijnen uit hun landerijen en gemeenschappen te verdrijven.

Maar hoe cruciaal zo’n regeling ook is, we moeten het echte “kernprobleem” van het Midden-Oosten, zoals belichaamd door zijn cynische politici, landeigenaren, oliebaronnen, militaire junta’s, fanatieke geestelijken en imperialistische roofdieren, niet begraven in de wirwar van tragische problemen die zijn ontstaan tussen de Israëli’s en de Palestijnen.

Gezien deze achtergrond zou het verstandig zijn om te onthouden dat beide volkeren meer belangen gemeen hebben dan verschillen kennen. Het zou een prachtig voorbeeld van politieke onafhankelijkheid zijn als mensen die terecht hun beklag doen over militaire junta’s in Latijns-Amerika zichzelf eraan zouden herinneren dat ze in het Midden-Oosten te maken hebben met een exacte parallel – van kolonel Khadafy tot generaal Assad.

Murray Bookchin was de belangrijkste en meest invloedrijke anarchistische theoreticus van de 20ste eeuw. Hij overleed in 2006. Aanbevolen: Post-Scarcity Anarchism en The Ecology of Freedom