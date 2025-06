Mozambique kampt met golf van ontvoeringen van kinderen

In het noorden van Mozambique worden steeds meer kinderen ontvoerd door rebellengroep Al Shabaab. Ze worden ingezet om geplunderde goederen te transporteren, voor kinderarbeid, in een dwanghuwelijk of als kindsoldaat.

In de provincie Cabo Delgado worden steeds meer ontvoeringen gerapporteerd, blijkt uit cijfers van Unicef. Als de rebellen dorpen of gebieden aanvallen, nemen ze vaak kinderen mee, zeggen lokale organisaties. In de voorbije dagen alleen al zouden minstens 120 kinderen zijn gekidnapt. In veel gevallen worden ze opgeleid tot kindsoldaat. “De toename van kidnappings in Cabo Delgado komt bovenop het conflict in Mozambique”, zegt Ashwanee Budoo-Scholtz van Human Rights Watch. “Al Shabaab moet de kinderen buiten het conflict houden en de ontvoerde kinderen meteen vrijlaten.” – Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Door F Mira from Lisbon, Portugal – Signs of an old empire, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36103105