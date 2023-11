Misselijkmakende witte klimaatbeweging die zich met zeehondjes bezighoudt

Al geruime tijd nemen wij de persberichten van Extinction Rebellion over. De kracht van de beweging was (zou nog moeten zijn) de beklemtoning van die ene zaak – de klimaatzaak. Afgelopen zondag moest er zo nodig in “blokken” gelopen worden in de grootste klimaatdemonstratie die tot nu toe in Nederland is gehouden. Het sektarisme van wat voor links doorgaat moest uitgemeten worden, we hebben het er al over gehad.

Als aanvulling op het stuk van eerder vandaag citeer ik hier de hoofdredactrice van het blaadje, voorheen van de NOVIB, genaamd OneWorld, Ik zou zo gauw geen blad weten te bedenken dat minder over één wereld gaat dan dit. Maar leest u deze twiet zelf maar, ik werd er op geattendeerd door iemand die voor prominent bij Extinction Rebellion doorgaat, dus het zal een instemmend citaat zijn geweest:

Als niet Greta Thunberg – bless her – maar bijv Sahar Shirzad de mic vast had, was er waarschijnlijk geen media-aandacht geweest voor deze misselijkmakende actie vd witte klimaatbeweging, die duidelijk geen klimaatrechtvaardigheid wil. Zeehonden wel, mensen van kleur niet 🖕🏿🖕🏿🖕🏿 — MediocreMigrant (@seadanourhussen) November 13, 2023

Vijfentachtigduizend mensen die waren komen opdagen om te vernemen dat Palestina van de rivier (weet iedereen welke?) tot aan de zee (misschien weet men zelfs die niet te benoemen) “vrij” zal zijn. Geloven ze dat bij OneWorld zelf? Nee, maar het geminachte publiek moest onderwezen worden, pardon, geëducate of zoiets.

Zie hoe ver de zich als aanhang presenterende lui al zijn afgedreven van de oorspronkelijke opzet van Extinction Rebellion.

Waarschijnlijk dringt het nauwelijks door tot de halfgeschoolde types die het hoogste woord voeren in een bepaalde zich links noemende hoek: de naam van deze beweging duidt een opstand aan tegen het uitsterven, of het uitroeien. Van de mens, van mensen, maar zeker ook bijvoorbeeld van zeehonden.

Maar hier hebben we dan het eindpunt bereikt.

Keer terug op uw “intersectionele” schreden, Extinction Rebellion.

– Uitgelichte afbeelding: Door Andreas Trepte – Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21012210