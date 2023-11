Een beweging op weg naar het einde

Dit soort oproepen vervult mij met vreze.

Extinction Rebellion heeft blijkbaar haar Mooiste Uur gehad bij de mobilisatie onder de leuze Stop Fossiele Subsidies.

Blijkbaar is het de weg van de geslaagde beweging. Het moet NOG BETER en we worden intersectioneel. Ook al betekent dit dat je fijne blokken onder speciale banieren krijgt.

Wees een blok aan het been van de politiek! Sluit je aan bij het Dekoloniale en Antiracistische Blok, Feministische Blok, het Vredesblok, het Jongerenblok of een van de andere blokken. Vind het blok wat bij jou past via https://t.co/hmJUfahK2N pic.twitter.com/8vCJ2V6HbT

— Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) November 7, 2023