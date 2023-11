Het einde van de klimaatmobilisatie

Je scandeert zomaar heel stout A-A-Anticapitalista en “Hoe laat is het? Solidaritijd!” bij een demonstratie over opwarming of woningnood.

Het klinkt radicaal en het zal ongetwijfeld mensen aantrekken die verder ook niet na hoeven te denken over wat ze eigenlijk meeroepen.

“From the river to the sea”- wat de oorspronkelijke achtergrond van de leuze ook is, hij wordt echt niet alleen door Israëlfans gezien als een kreet die vernietiging van Israël aanbeveelt. Wie er mee doorgaat het te roepen kwetst moedwillig in ieder geval Joodse mensen, maar hen niet alleen.

En dan, wat is de zin van het slaken van deze kreet bij een klimaatdemonstratie? De vergoelijking is officieel dat de grote demonstratie van eergisteren in Amsterdam over Klimaatrechtvaardigheid ging. Dan nog wil ik niet begrijpen waarom die kreet van de rivier en de zee zo belangrijk zou zijn.

En nee, toean besar en andere zich anarchistisch of radicaal wanenden: ik ben geen fan van Israël. Ik wantrouw wel de bedoeling van degenen die de leuze aanheffen en niet Congo, Darfur, het Amazonegebied en zoveel meer in hun uitgesproken overwegingen betrekken.

Op het podium zou Greta Thunberg spreken. Het is goed mogelijk dat haar aanwezigheid in de demonstratie voor de grote opkomst heeft gezorgd (en dat het eens een dag niet regende heeft zeker meegeholpen).

Thunberg, getooid met zwartgeblokte qufiya, vond dat men haar praatje wel kende en wilde de microfoon geven aan iemand die de rivier en de zee weer eens ter sprake wilde brengen.

Kijk eens hoe geweldloos iemand die tegen deze gang van zaken wil optreden wordt behandeld.

There was one brave soul in the audiencehttps://t.co/EfMSznV4bd — The Real Abraham (@TheRealAbraham8) November 13, 2023

“Klimaat” is geen hutspot waarin alles wat zogenaamd radicaal links interessant vindt in verwerkt kan worden. Het zou niet per definitie een “linkse” zaak moeten zijn.

Ik vind het verdrietig dat de zaak wordt geofferd op het altaar van zogenaamde intersectionaliteit (“Alles heeft met alles te maken”, de dialectiek van de prettig oningewijde). En dat de beoogde geweldloosheid inmiddels overboord is gegooid.

Het woord verder maar aan een lid van Christian Climate Action.