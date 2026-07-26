Minister van Staat weet van wanten

Een Leesbaar overzicht online ontbreekt van alle “organisaties” die oproepen tegen de aanwezigheid van de ambassadeur van Israël bij de jaarlijkse herdenking van het begin van de deportatie van Joden uit Rotterdam. De herdenking vindt plaats op 30 juli bij Loods 24, de verzamelplaats van de te deporteren mensen. Hierbij de uitnodiging.

DENK is de initiatiefnemer tot de herrie die “namens de Palestijnen die slachtoffer zijn van genocide” gemaakt wordt rond deze herdenking. De Partij voor de Dieren en PRO roepen mede op, en verder een hoop officiële nuttige idioten van Hamas, Palestinagroepen uit allerlei plaatsen die niets met Rotterdam te maken hebben.

O ja, Extinction Rebellion ook.Die club heeft alle geloofwaardigheid allang verspeeld.

“PRO” – is dat niet het fusieproduct van PPR, PSP, EVP, CPN, CDU, VDB, SDAP, NVB? Retorische vraag. Hierbij de mislukte lijsttrekker van dit monsterverbond aan het woord in gesprek met Ilja Pfeijffer:

“In het Midden-Oosten wordt momenteel een heel volk uitgeroeid. We kijken ernaar en we zwijgen, terwijl de Palestijnen letterlijk in zee worden gedreven – en erger. De redenering van rechts en extreemrechts in Israël is: wij Joden kunnen alleen maar overleven als de Palestijnen weg zijn. Dat is exact dezelfde redenering als die van de nazi’s destijds: wij – het Duitse volk, het Arische ras – kunnen alleen maar overleven als de Joden weg zijn. Dat vind ik ronduit verbijsterend. Hun grootouders en overgrootouders is in de nazitijd iets verschrikkelijks overkomen: de Holocaust, waarbij ze werden vernietigd, en nu doen zij precies hetzelfde met een ander volk.

“Ik ben nog beladen met de geschiedenis van de Holocaust, maar mijn kinderen snappen hier helemaal niks van. Zij zeggen: ‘Hoezo het bestaansrecht van Israël staat op het spel? Je kunt uit het bestaansrecht van een volk toch niet afleiden dat het een ander volk mag uitroeien?’” Voormalig minister van buitenlandse zaken in het kabinet dat er voor zorgde dat de PvdA op negen zetels terechtkwam. Nog te veel, zou ik inmiddels zeggen.

– Uitgelichte afbeelding: Door Sjoerd22 – Eigen werk, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32250429