Milo Yiannopoulos loopt stage bij Marjorie Taylor Greene

De extreemrechtse beroepstroll Milo Yiannopoulos loopt – onbetaald – stage bij het knetterrechtse (en knettergekke) Congreslid Marjorie Taylor “Jewish Space Lasers” Greene (MTG). Opmerkelijk, want Greene voert een hysterische campagne tegen de pedo’s die volgens haar de Democratische Partij over hebben genomen. terwijl Milo ooit furore maakte met een pleidooi voor het onderhouden van seksuele relaties met 13-jarigen.

Milo’s pleidooi kostte hem zijn goedbetaalde baan bij het extreemrechtse online periodiek Breitbart en zijn boekcontract met de uitgeverij Simon & Schuster. Daarna ging het langzaam maar zeker bergafwaarts met de fascistische provocateur. Nadat hij van Twitter en FB was geschopt zat Milo zonder inkomsten. Milo being Milo weigerde hij zijn uitgavenpatroon aan te passen aan de realiteit, met als voorspelbaar gevolg dat het voormalige alt-right icoon een persoonlijk faillissement aan moest vragen.

Na zijn faillissement besloot Milo het over een andere boeg te gooien door te pretenderen dat hij Het Licht gezien had. Tussen de bedrijven door gooide Milo ook zijn echtgenoot nog even onder de bus door hem te degraderen tot ‘medebewoner’. Alles om je nieuwe doelgroep niet voor het hoofd te stoten, nietwaar. Milo’s gefingeerde bekering leidde tot hilarische taferelen op Youtube waar we onze held aan konden treffen als verkoper van kitscherige katholieke icoontjes.

Inmiddels is de marktwaarde van Milo blijkbaar zó ver gedaald dat hij niet eens meer in aanmerking komt voor een salaris. Op Telegram – het enige medium waar hij nog welkom is – probeerde Milo nog zich er met een grapje vanaf te maken: “I’ve finally been persuaded out of retirement. But my skills are a bit rusty, so the best role I could land was an unpaid internship with a friend”. Om er schijnheilig aan toe te voegen: “Bid voor mij!”.

Uitgelichte afbeelding: Milo, voordat hij zich gedwongen zag de gouden kettingen te verkopen – By Lucian Wintrich – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117763967