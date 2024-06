Mennonieten, Assange, Jacob Israël de Haan, Natzweiler

Mennonieten

In Suriname blijken Mennonieten, oftewel orthodoxe Doopsgezinden, meestal rijk en blank, grond op willen te kopen van arme dorpsbewoners. Dan volgt plantagecultuur, ook in oerwoudgebied. Weinig tegen te doen. De website Culturu.com uit Suriname schrijft erover, net als NRC-columniste Karim Amatmoekram, die er op bezoek was. Kern van het probleem is het ontginnen van oerwoud door rijke investeerders.

Assange and me?

Mooi, hij is eindelijk vrij. Ik check even zijn bio: wel veel rare overeenkomsten. Ik was ook klokkenluider – in 1999 bij de grootste schending van auteursrechten in Nederland waarbij uiteindelijk de krantenuitgevers 3,2 miljoen euro aan ons freelancers betaalden (de Persdatabank-affaire, o.m. met Max Pam, Hans Ree, Vincent Icke en Rik Smits en ik belandde op de zwarte lijst van de Volkskrant, waar ik voor schreef.)

Assange woonde in zijn jeugd op ruim 30 adressen – petje af – ik haal maar 14 tot mijn 18de. Ouders ook gescheiden en ik maakte eveneens enkele opleidingen niet af, had een tijd ook al geen officieel adres en ik kreeg ook een rare verhouding met rechtbanken en de overheid. Het lucht me erg op dat hij vrij is maar klokkenluiden is en blijft moeizaam en riskant – wat je meestal tevoren niet doorhebt. Maar goed ook….

Jacob Israël De Haan

Bizar: De eerste Nederlander die in Israël omkwam, in 1924, was de journalist-schrijver-dichter-activist Jacob Israël de Haan (1881-1924). Hij werd in Jeruzalem vermoord door een zionist. Behalve correspondent van het Algemeen Handelsblad was hij ook orthodox Jood, pro-Palestijns en homo, en een antizionist. Het is op 30 juni zijn 100ste sterfdag. Er zijn nieuwe films over hem, herdenkingen en boeken zoals van Lucy Giebels.

Natzweiler

Nog even terug: het was op de 26ste tien jaar geleden dat we met enkele mensen naar de herdenking in het SS-kamp Natzweiler-Strutthof in de Elzas reden. Daar werd op de 70ste bevrijding gevierd met een expositie gewijd aan een Nederlander, Jan Cleton sr, die als zeer zorgzame gevangene werd herinnerd – ik was meegegaan met zijn zoon. Tot mijn grote verbazing werd ik onverhoeds door de Franse organisatoren op het podium gezet als ‘officiële Nederlander’. Natzweiler was het enige SS-kamp in Frankrijk, en de score was er navenant: ongeveer 22.000 doden onder de 52.000 gevangenen. het stond te boek als het ultieme kamp uit de ‘Nacht und Nebel’: als je hier terecht kwam, kreeg niemand meer bericht over je.

