Meer donkere wolken voor Trump: Grand Jury en hoorzittingen Congres

Het gaat langzaam, veel te langzaam voor het gevoel van velen, maar gerechtelijke procedures nemen gewoonweg erg veel tijd. Maar alhoewel dus langzaam, worden er wel degelijk stappen gezet in de diverse zaken over en om Donald Trump.

Zo is daar de zaak te Georgia, waar Trump de (onlangs tot ongetwijfeld Donalds immense ergernis herkozen) Secretary of State van Georgia Brad Raffensperger ertoe probeerde te bewegen precies één stem meer dan de helft voor hem te vinden, zodat hij alsnog de staat Georgia zou winnen. De District Attorney van Fulton County, Fani Willis, heeft nu een Grand Jury ingesteld die naar verluidt wel rond de vijftig mensen gaat dagvaarden. Het zou best eens kunnen dat deze zaak de grootste kans maakt om een directe aanklacht tegen Trump succesvol te laten verlopen, omdat er gewoonweg een opname bestaat van het telefoongesprek waarin Trump zijn verzoek aan Raffensperger richtte.

Bovendien werd ook net bekend dat Peter Navarro, één van de mannen achter het plan om de verkiezingen van 2020 ongeldig te laten verklaren, gedagvaard is door een Grand Jury die door het Ministerie van Justitie is ingesteld. Dit is de eerste dagvaarding van het Ministerie van Justitie van iemand die direct aan Trumps Witte Huis verbonden was. Misschien is het onderzoek dat hierachter zit een reden waarom hij nog niet aangeklaagd is voor Minachting van het Congres, na aangifte daarvan vanwege weigering aan zijn dagvaarding door de 6 januaricommissie te voldoen.

Dagvaardingen van Grand Jury’s kunnen niet zomaar genegeerd worden, zoals – blijkbaar – die van het Congres. Je zult er op zijn minst een officiële procedure voor moeten beginnen.

Met de in een eerder artikel als eens genoemde Grand Jury die door het Ministerie van Justitie ingesteld was voor onderzoek in de zaak van de vijftien dozen met topgeheim materiaal, die Trump naar Mar-a-Lago had meegenomen, zijn dit toch serieuze gerechtelijke stappen te noemen. Het betreft bovendien feiten die direct aan Donald Trump zelf verbonden kunnen worden.

Dan gaan volgende week donderdag, 9 juni, de openbare hoorzittingen van de 6 januaricommissie van start. De verwachtingen zijn hoog gespannen, maar sommige mensen hebben wel al hun verbazing uitgesproken over het feit dat het slechts zes zittingen zal betreffen. Maar ik mag toch aannemen dat die commissie na al die tijd niet de kans uit handen gaat laten vallen om de aanstichters van die poging tot staatsgreep publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Met hopelijk de bijpassende gerechtelijke gevolgen.

(Afbeelding: video still)