Meer dan 400 doden bij Israëlische bombardementen op Gaza

Het Midden-Oosten is niet mijn expertise, vandaar dat ik er niet heel veel over schrijf, maar wat er nu gebeurde kan niet genegeerd worden. Vandaar dat ik er toch iets over wil zeggen.

Er vielen meer dan 400 dodelijke slachtoffers bij de laatste bombardementen van Israel, zeer waarschijnlijk ten gevolge van de hartelijke instemming van Donald Trump met deze aanval. Nog gefeliciteerd, “Genocide Joe”- roepers, met jullie nieuwe president.

Het bombardement op Rotterdam door de Duitsers in 1940 betrof ca. twee keer zoveel slachtoffers. Dat was aanzienlijk meer, maar was toch nog in dezelfde orde van grootte. Het bombardement op Bezuidenhout te Den Haag kostte 550 mensen het leven en het Sinterklaasbombardement op Eindhoven zo’n 250. Al deze bombardementen werden als grote rampen beschouwd. Die laatste twee waren overigens bombardementen van de Britten die verkeerd uitpakten, in het begin van de oorlog was het nog vrijwel onmogelijk ook maar enigszins nauwkeurig te bombarderen.

En dan heeft men ook nog alle energievoorzieningen uitgeschakeld dan wel geblokkeerd voor Gaza. De mensen kunnen er niet meer aan schoon water komen, hun maaltijden niet meer koken, moeten na zonsondergang in volstrekte duisternis leven… Dit zijn volstrekt onmenselijke toestanden.

Ja, ook Hamas draagt hier (veel) schuld aan, die offeren hun eigen volk immers op aan hun blinde haat en ambitie, en het zijn zij die de aanval begonnen zijn. Ik neem direct aan dat ook zij zich niet aan afspraken gehouden hebben. Ze zouden ook gewoon de laatste gijzelaars kunen vrijlaten, als het belang van het Palestijnse volk in Gaza hun grootste belang was. Maar dat geeft Israël nog steeds het recht niet om dan maar honderden burgers te doden in de hoop enkele Hamasleden uit te schakelen, of hen tot overgave te dwingen.

Dit zijn oorlogsmisdaden, en die zullen uiteindelijk als zodanig in de geschiedenisboeken terecht komen. Die van Hamas ook. Het arrestatiebevel voor Benjamin Netanyahu door het Internationaal Gerechtshof is mijns inziens terecht uitgevaardigd. Die moet ter verantwoording geroepen worden voor zijn beslissingen.

