Medewerker van Musk blijkt een nazi te zijn

Je verwacht het niet, deel 2: een medewerker van Elon Musk blijkt een racist en een voorstander van eugenetica (=de vernietiging van ‘minderwaardig’ geachte mensen) te zijn. De man had een belangrijke functie bij het Department of Government Efficiency (DOGE), de door Elon Musk gerunde semi-overheidsinstelling. Dat onthulde de Wall Street Journal vandaag.

De DOGE-medewerker, Marko Elez, had eerder op de dag van een federale rechter toestemming gekregen om samen met een andere DOGE-medewerker toegang te krijgen tot het betalingssysteem van het Amerikaanse ministerie van Financiën, maar de rechter beperkte zijn mogelijkheden om gegevens uit het systeem te delen. The Journal zei dat het verbanden had gelegd tussen de 25-jarige Elez en een social media account op Musk’s platform, X, dat in december werd verwijderd. “Het verwijderde @nullllptr account ging eerder onder de gebruikersnaam @marko_elez, zo blijkt uit een overzicht van gearchiveerde berichten,” meldde The Journal. “De gebruiker achter @nullllptr beschreef zichzelf ook als een werknemer bij SpaceX en Starlink, waar Elez heeft gewerkt, volgens archieven van Elez’s persoonlijke website.” Musk speelt een belangrijke rol in de pogingen van president Donald Trump om te snijden in de uitgaven van de federale overheid en het aantal werknemers. Elez was aangewezen als een speciale overheidswerknemer.

Op zijn Twitter/X-account verklaarde Elez o.a: “wat mij betreft worden zowel Gaza als Israël van de aarde geveegd”, “ik was een racist voordat het cool was” en “geen bedrag is groot genoeg om me buiten mijn eigen etniciteit te laten trouwen”.

Musk heeft zich bij DOGE omringd met omhooggevallen nerdkneuzen die de opdracht hebben gekregen het Amerikaanse overheidssysteem te ontmantelen, want minder staat=meer macht voor Musk en al die andere libertarische techsociopaten.

One down, a lot more to go.

