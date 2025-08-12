Medewerker De Vlinderstichting bedreigd om pesticidenonderzoek

Op 4 augustus 2025 is er door De Vlinderstichting een rapport gepubliceerd over de resultaten van metingen aan pesticiden in Natura-2000 gebieden. Door bedreigingen aan het woonadres van de auteur van het rapport is, vanwege veiligheidsoverwegingen, het rapport en de berichtgeving eromheen offline gehaald.

Het onderzoek heeft als insteek om vast te stellen of pesticiden aanwezig zijn in verschillende natuurgebieden in Nederland van de hoogste beschermingsstatus, de Natura-2000 gebieden. Er zijn inderdaad 51 verschillende pesticiden gevonden in tien Natura-2000 gebieden verspreid over Nederland.

Het publiceren van de resultaten heeft geleid tot veel reacties van een grote variatie aan partijen, over het algemeen op een respectvolle manier. De onderzoeker van De Vlinderstichting is echter kort daarna thuis bedreigd. Vanwege veiligheidsoverwegingen is daarop het oorspronkelijke bericht en het rapport offline gehaald. Er is aangifte gedaan bij de politie.

De resultaten van deze eerste fase van het onderzoek worden gebruikt in wetenschappelijk vervolgonderzoek. De Vlinderstichting staat volledig achter haar medewerker en benadrukt dat wetenschappelijke feiten gepubliceerd moeten kunnen worden.

– Bericht van De Vlinderstichting

– Uitgelichte afbeelding: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=559999