Pesticiden wijdverspreid over Natura 2000-gebieden

Tien Natura 2000-gebieden zijn de afgelopen maanden bemonsterd op de aanwezigheid van pesticiden in de bodem en in de planten. De aanwezigheid van pesticiden in deze gebieden kan een verklaring zijn voor de huidige achteruitgang van insecten in de natuur. De metingen zijn de start van een onderzoek waarin gekeken wordt hoe groot deze effecten zijn en hoe lang ze doorwerken in insectenpopulaties.

De tien geselecteerde Natura 2000-gebieden variëren in grootte en hoever ze van landbouwgebieden af liggen. Hierdoor was er ook variatie in het aantal verschillende pesticiden dat gemeten werd en in welke concentraties. Er werden zelfs op de meest geïsoleerde plekken – zoals bijvoorbeeld midden op de Veluwe – verschillende middelen gevonden.

In totaal zijn 51 verschillende middelen, zogenaamde ‘actieve stoffen’, gevonden. Hierbij zitten middelen die gericht zijn op het bestrijden van planten (herbiciden), schimmels (fungiciden), maar ook middelen die bedoeld zijn om plaaginsecten te bestrijden (insecticiden). Enkele van deze middelen zijn al verboden om te gebruiken, maar ze zijn dus nog steeds niet verdwenen uit de natuur. Het overgrote deel bestaat uit pesticiden die nog steeds toegelaten zijn voor gebruik.