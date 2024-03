Marcel van Roosmalen haalt keihard uit naar PvdA/GL wegens het onvermogen (of de onwil) het antisemitisme in eigen kring aan te pakken. Volledig terecht. Voor mij was de slappe houding van de partij aanleiding mijn lidmaatschap van GL te beëindigen.

Uitgelichte afbeelding: Door European Parliament from EU – Hearing of Frans Timmermans (the Netherlands) – Executive Vice President-Designate – European Green Deal, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82941554