Burgemeester Doetinchem wil ‘desnoods leger inzetten’ tegen relschoppers

De Doetinchemse burgemeester Mark Boumans (VVD) wil ‘desnoods’ het leger inzetten als de rellen rond de opvang van vluchtelingen aanhouden. Dat zei hij vandaag in het programma Buitenhof.

Volgens Boumans worden politiemensen in extreme situaties gebracht en gaat hun inzet ten koste van ander werk. Simpel gezegd: je kunt geen misdaden opsporen/oplossen als je dagelijks ingezet moet worden om reltuig in bedwang te houden.

Als het zo door blijft gaan, moet volgens Boumans overwogen worden desnoods maar het leger in te zetten.

Boumans leverde ook stevige kritiek op partijgenoot Ruben Brekelmans, de huidige fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Volgens Brekelmans is het aan een gemeente zelf om te bepalen of zij wel of geen asielopvang wil. Boumans merkt terecht op dat er een spreidingswet is die gemeenten gehouden zijn uit te voeren. Als gemeenten weigeren wetgeving uit te voeren, is het hek van de dam: “Het is belangrijk dat alle Haagse politici, of dat nou VVD is of PRO of een van de andere bewegingen, gewoon zeggen: de wet geldt en die moeten we uitvoeren.”

Bron: de Gelderlander

