Man die aanslag pleegde op gouverneur Shapiro handelde waarschijnlijk uit antisemitische motieven

Cody Balmer, de man die de woning van gouverneur Josh Shapiro in brand stak, deed dat mede vanwege diens standpunt over de oorlog in Gaza. Dat blijkt uit een huiszoekingsbevel dat CNN heeft gekregen van het OM.

Het huiszoekingsbevel zegt dat Balmer zondagochtend vroeg het alarmnummer 911 belde na de brand in de woning van de gouverneur, en zei dat Shapiro moest weten dat Balmer “niet mee zal werken aan zijn [Shapiro’s] plannen voor wat hij het Palestijnse volk aan wil doen”.

Tijdens hetzelfde telefoongesprek zei Balmer ook dat Shapiro “op moet houden mijn vrienden te laten vermoorden” en “onze mensen hebben veel moeten doorstaan door dat monster”. Vermoedelijk doelde hij op de inwoners van Gaza, al is Balmer voor zover bekend geen moslim.

Hoogstwaarschijnlijk is Balmer’s daad dus (mede) ingegeven door antisemitische motieven. Gisteren verklaarde het OM dan ook Balmer te zullen vervolgen voor het plegen van een hate crime.

Shapiro was vroeger tamelijk genuanceerd over het conflict tussen Israël en de Palestijnen, maar heeft de huidige Israëlische regering tijdens het conflict in Gaza altijd standvastig gesteund. Van zijn afkeer van de pro-Palestijnse beweging heeft hij nooit een geheim gemaakt. Hij vergeleek de Palawappies met de Ku Klux Klan en wil instellingen – waaronder universiteiten – die de banden met Israël verbreken hard bestraffen.

Bron: CNN

Uitgelichte afbeelding: By Governor Tom Wolf from Harrisburg, PA – Gov. Wolf Sounds Alarm on Harmful Effects of Anti-Abortion Policies, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117678942