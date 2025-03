Malafide… uitzending – en niet van de VPRO

Niemand gebruikt de term ‘malafide’ vaak in het dagelijks doen. Ik ook niet. Die blijkt nu in onze hoofden voorgoed gekoppeld aan uitzendbureaus. Vandaag ligt er een wetsvoorstel in de Kamer om daar nu na zo’n vijf jaar eens wat aan te doen. Twee puntjes vallen op: een borgsom van Eu 100.000 en een keurmerk. En de bond van UZB’s is daar dan weer tegen…

Mag ik dan maar even citeren uit de successtory van het uitzenden?

“De Arbeidsinspectie meldt dat duizenden uitzendkrachten in slachterijen ten onrechte op staande voet zijn ontslagen door malafide uitzendbureaus. Door de herziene ‘Wet Werk en Zekerheid’ uit 2015 bestaat er een harde deadline voor het aanvechten van het ontslag. Malafide uitzendbureaus maakten daar misbruik van. Juridisch dienstverlener Das waarschuwt daarom voor misbruik van de wet.” BNR 28 mei 2024.

De minister, Eddy van Hijum, is gepromoveerd in bestuurskunde, ex-CDA, nu NSC en was zo’n jaar of elf Kamerlid en/of provinciebestuurder. Hij is nu ook vicepremier en schreef het NSC-verkiezingsprogramma. Nou… dat belooft wat voor het debat van vandaag. Bizar dat het NSC nog steeds 20 zetels in de Kamer heeft… in de peilingen staan ze op 3 sinds 8 maart – en dalend.

Dan nog wat citaatjes over het stralende voorbeeld Reyhan in ‘s-Heerenberg. Ik zeg niks!

EenVandaag – 23 mei 2024:

Lage lonen, slechte huisvesting en overlijden: uitzendbureau Reyhan mag toch doorgaan met inzet van arbeidsmigranten

Slechte uitzendbureaus moeten worden aangepakt met strengere wetgeving, staat in het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie.

NRC- 15 mrt 2024:

‘Andere uitzendbureaus zijn slechter, maar die gaan vrijuit’

Reyhan Meat Services: Na klachten, rechtszaken en boetes wil Reyhan Meat Services, de grootste uitzender van arbeidsmigranten in de…

De Gelderlander – 27 jan 2022:

Inval bij Reyhan in ’s-Heerenberg: omstreden uitzendbureau verdacht van verduistering, twee arrestaties

‘S-HEERENBERG – De Arbeidsinspectie heeft samen met de politie woensdag 26 januari een inval gedaan bij uitzendbureau Reyhan in…

Nog eentje dan, ditmaal uit het vonnis tegen Reyhan:

“Uit een getuigenis (42) van een voormalige werknemer van Reyhan kwam naar voren dat arbeidsmigranten veel minder betaald kregen dan hen was beloofd, en dat ze slechte huisvesting aangeboden kregen. Als ze protesteerden, kregen ze veel later betaald of volgde ontslag. (…)

Andere mensen vertellen dat zij in hun huisvesting in de gaten worden gehouden door personeel van Reyhan, en dat er tegen hen geschreeuwd wordt.

Geweld wordt ook gebruikt door het management. In 2020 liet een (op een mobiele telefoon opgenomen) filmpje duidelijk zien dat een manager van Reyhan een Roemeense werknemer schopte en sloeg. De Roemeense medewerker verklaarde later dat hij die dag niet kon werken(44). Vleesverwerker Vion beëindigde de relatie met Reyhan en de FNV deed aangifte.

Deze manager werd veroordeeld tot 90 dagen gevangenisstraf, 180 uur werkstraf en de betaling van een schadevergoeding van €1.500 aan het slachtoffer.(45).”

Aldus het verslag van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, zoals gepubliceerd door EenVandaag (dank!).

Kwam al doende ook nog even langs de website Vleesmagazine. O, o, o. Jongens, jongens toch. Daarover een volgende keer. Hoewel, dit kan ik toch niet binnenhouden: