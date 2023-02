Macron tegen de Fransen

Op dinsdag 31 januari zijn in Frankrijk nog meer mensen de straat opgegaan dan op de eerste actiedag tegen de pensioenhervorming van president /Macron. Een immens succes. Maar de meerderheid zal niet zwichten, zei premier Elisabeth Borne, die blijkbaar vergeten was dat de Macronie in het parlement geen meerderheid heeft. Op naar de volgende acties, op 7 en 11 februari, zo besliste het vakbondsfront.

Brutaal

In één week tijd was volgens opiniepeilers de tegenstand tegen dat pensioenplan met tien percent gestegen, tot minstens driekwart tegen. Emmanuel Macron geeft de indruk dat het zijn kouwe kleren niet raakt. Maar binnen de Macronie groeit de twijfel: zomaar ingaan tegen dat massaal protest, het is riskant.

Nochtans waren premier Borne en enkele ministers – niet allemaal, om kakofonie te vermijden – de boer opgestuurd om de noodzaak van de hervorming uit te leggen. Resultaat: steeds meer Fransen vinden die hervorming “onrechtvaardig” en “brutaal”.

De twee woorden die telkens terugkeren. Onrechtvaardig, ze treft vooral de meeste mensen die van een loon moeten leven. Brutaal: de manier waarop ze wordt opgedrongen zonder dat de regering kan bewijzen dat ze nodig is. Zelfs de categorie die aanvankelijk in meerderheid voor was, de huidige gepensioneerden, is omgeslagen, nu zijn de meesten tegen. En dat zijn de trouwste kiezers van Macron. Dat versterkt de twijfels bij de parlementsleden van Macrons ‘Renaissance’. Ook daar zouden 15 dreigen tegen te stemmen.

Massaal

In Parijs kwamen 500.000 mensen op straat, aldus de vakbond CGT. In het land waren er meer dan 250 demonstraties, allemaal zeer druk bijgewoond. In veel steden herinnerden ze zich niet ooit zoveel betogers te hebben gezien. Op 19 januari telde de overheid kin Frankrijk 1,2 miljoen betogers, de vakbonden bijna 2 miljoen. Het waren er dinsdag hoe dan ook nog meer. De volgende actiedagen zijn al aangekondigd: 7 en 11 februari. De druk moet aanhouden.

Vanwaar dat aanzwellend protest? Zijn de Franse dan liever lui dan moe? Luiaards die niet begrijpen hoe moeilijk de patroons het hebben? LVHM (Louis Vuitton en co) kondigde net aan met zijn luxeproducten een omzet van 80 miljard euro te hebben gehaald, winst 14 miljard. Ten goede van Bernard Arnault, de rijkste man van Europa.

Experts leggen uit dat een van de kernproblemen is dat de patroons oudere personeelsleden lang voor hun pensioenleeftijd afdanken; vervangen door jongere goedkopere permeabele arbeidskrachten. Er is geen sprake van daar iets aan te doen. Zodat veel van die senioren gewoon twee jaar langer werkloos moeten zijn vooraleer aan een – laag – pensioen te komen. Inderdaad erg onrechtvaardig, vinden de meeste Fransen.

Sociaal misprijzen

Maar wat volgens arbeidssociologen ook zeer sterk meespeelt, is het sterke gevoel van ‘declassificatie’ van het werk. Meer en meer mensen gaan werken met lood in de schoenen. Het werk ontvoogdt niet, het ontmenselijkt, zo ervaren meer en meer werkers het.

Uit onderzoek blijkt dat velen hun werk “insupportable”, ondraaglijk, vinden. Meer dan de helft voelt zich slechter door het werk dat zij/hij doet. Ze vinden dat ze te weinig betaald worden, dat ze geen enkele ernstige inbreng in de arbeidsorganisatie hebben, dat ze slachtoffer zijn van een of andere vorm van discriminatie, en algemeen gesproken, dat er een sociaal misprijzen is, dat op hun werk wordt neergekeken. Daar nog twee jaar bovenop doen, komt voor die mensen zeer hard aan.

De meeste mensen die van een loon leven, begrijpen absoluut niet waarom die hervorming nodig is. Er zijn al vier hervormingen geweest deze eeuw, en financieel is ze niet nodig. Waarom die verbetenheid van Macron, vraagt ook een deel van zijn omgeving zich af. Die hervorming schept een probleem in plaats van er een op te lossen.

Macronie aarzelt

Premier Borne verzekert nochtans dat de “meerderheid” (die er dus geen is) compact achter de pensioenwet staat en ze rekent voor een wiskundige meerderheid in het parlement op de nog rechtsere Les Républicains (LR). Maar ook daar heerst er fronde, Verscheidene parlementsleden van LR, :minstens 15, hebben gezegd te zullen tegenstemmen.

Geen nood, de regering zal de zaak forceren. De zitting van de Nationale Assemblee wordt ingekort, er komt geen debat over de 7000 amendementen van links, alleen over het voorstel van het uiterst-rechtse Rassemblement National (LR) om een referendum over de hervorming te organiseren.

Indien de “meerderheid” niet compact volgt en er geen meerderheid is, zal Borne uitpakken, voor de zoveelste keer, met artikel 49.3 van de grondwet. Daarmee wordt de wet toch wet. Daarmee wordt het parlement constant buiten spel gezet.

Plaveier

En dan maar zoeken naar oplossingen voor de “crisis van de democratie”. Indien Macron voet bij stuk houdt, zal dat uiteraard leiden tot nog meer vijandschap tegenover “de politiek”, die zich dan bij gelegenheid zal uiten in nog een kleinere opkomst bij verkiezingen en tot stemmen voor aan de ene kant links, vooral La France insoumise van Jean-Luc Mélenchon, en tot succes voor het RN van Marine Le Pen.

Er wordt gezegd dat Macron als de dood is dat hij de geschiedenis zou ingaan als degene die de weg naar de macht zou hebben geplaveid voor uiterst-rechts. Dat is nochtans waarmee hij bezig is.

– Door Freddy de Pauw, overgenomen van Grenzeloos