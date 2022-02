Maandag 21 februari voeren postbezorgers actie op de Dam te Amsterdam voor een menswaardig loon

Op locatie De Burcht hangt de basis van het vakbondsverleden van Nederland in de bestuurskamer van dit oudste vakbondshuis van Nederland.

Mijn gedachten gingen na het lezen van dit stuk over de actie van de postbezorgers naar die prachtige ruimte. In die kamer hangt aan de wand een origineel van een afbeelding met allerlei handtekeningen in een cirkel. Die cirkel staat symbool voor de angstcultuur bij bedrijven waar in die tijd zelfs de stakingsleiders uit angst voor sancties niet hun handtekening boven een manifest durfden te plaatsen. We praten dan over de periode van Henri Polak, vakbondsbestuurder. Er is sindsdien met bloed, zweet en tranen gezorgd voor betere arbeidsomstandigheden. Postnl werpt zijn werknemers terug in de tijd omwille van de naar geld eisende aandeelhouders.

Veerle Slegers twitterde over de postbode die op een regenachtige avond rond 19.00 voor haar deur verscheen met een lampje op zijn hoofd omdat hij anders zijn werk niet kon doen. De man werkt voor de koninklijke @Postnl i.p.v. de KPN, maar dat doet niets af aan de kracht van haar woorden! Nu weet ik, omdat ik er vlakbij woon, dat deze postbodes of bezorgers hun post iedere dag ophalen in een treurig onverwarmd hokje zonder stromend water of elektra en dat de @FNV dit heus niet overdrijft. Rijst bij mij direct de vraag waar deze werknemers naar het toilet gaan….wat betekent dit voor de vrouwelijke werknemers?

Hoe dan ook, het zijn bar slechte werkomstandigheden met een nog slechter salaris waar geen hond van kan rondkomen. Uiteraard reageert koninklijk bedrijf @postnl niet op een eenvoudige twitteraar als ik want dat zou aandacht genereren die niet zo heel goed uitkomt. 🙂

Ik begrijp in ieder geval nu wel waarom het bedrijf kampt met stevige onderbezetting waardoor ik geregeld mijn post niet ontvang. Wanneer grijpt de overheid in om mevrouw Verhagen, CEO Postnl, duidelijk te maken dat iedereen recht heeft op een leefbaar loon en menselijke werkomstandigheden? Steun uw postbezorger.

Maandag voeren vijftig Amsterdamse postbezorgers van @PostNL actie op de Dam voor een goede cao. Ze eisen een eerlijk loon en betere werkomstandigheden. PostNL biedt nu een schamele 2,5% loonsverhoging, terwijl de winst vorig jaar 277 mln euro was. https://t.co/S9jgog7xQK — FNV (@FNV) February 18, 2022



Annavax