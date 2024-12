Maagdenburger markt met massaal misdrijf

Een arts of zelfs psychiater? Uit Saoedi-Arabië? Die voorstander is van het weren van buitenlanders uit Duitsland, waar hij al twintig jaar woont – hij wèl? Een vluchteling en islamcriticus – die volgens Der Spiegel sympathiseert met de AfD?? Ja, dat is de man die inreed op de kerstmarkt in Magdeburg. Ik keek er ook van op. Hij heet Taleb A. Vandaag 5 doden.

Wat er nu gaat gebeuren is dat de AfD hierdoor extra punten bij de komende verkiezingen gaat pakken. Hoewel de man kennelijk een medestander van hen was… De dader leidt ook aan het bekende Yeşilgöz-effect: ik ben de laatste vluchteling, ik trek de deur achter me stevig in het slot.

Na mij geen enkele andere nareiziger op nareiziger na nareiziger!

De ellende is met die vluchteli’s en nareizi’s is: het zijn mensen zoals u en ik! En die menen daarom mensenrechten te hebben zoals u en ik! Zoiets staat er ook in het EVRM – Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Ik citeer – iets aangepast – een migrant te Venetië, koopman van beroep:

“Heeft een migrant geen ogen, geen handen, geen ledematen, geen zintuigen, hartstochten, genegenheden? Wordt een migrant niet gevoed door hetzelfde voedsel, gewond door dezelfde wapenen, gekweld door dezelfde kwalen, genezen door dezelfde geneesmiddelen, verkild en verwarmd door dezelfde winter en zomer als de christen? Als je ons steekt, bloeden wij dan niet, als je ons kietelt, lachen wij dan niet, als je ons vergiftigt, sterven wij dan niet? En als je ons onrecht aandoet, zullen wij dan geen wraak nemen?”

Hier heeft een Engelse toneelschrijver het scherp gezien. Universeel, mag je wel zeggen. Wij hebben allemaal gelijke rechten.

Hier de Europese vertaling (Protocol nr 12 vh EVRM – tav min. Faber)

Zijn overeengekomen als volgt:

ARTIKEL 1

Algemeen verbod van discriminatie

1. Het genot van elk in de wet neergelegd recht moet worden verzekerd zonder enige discriminatie op welke grond dan ook,

zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.

2. Niemand mag worden gediscrimineerd door enig openbaar gezag op, met name, een van de in het eerste lid vermelde

gronden.

Het schiet me nog even te binnen dat in de familie Yeşilgöz-Zegerius ongeveer vier paspoorten figureren. Twee Nederlandse, een Turks en waarschijnlijk een Israëlisch. Overigens wil ik er graag op wijzen dat de pauselijke nuntius in Den Haag, mgr Paul Tschang in-Nam, een Z-Koreaan is die tevens een Vaticaans diplomatiek paspoort heeft.

Bij al deze gevallen dringt zich aan mij de vraag op, jawel: waar ligt je loyaliteit? Bij een land? Of bij de medemens?

Ik zou graag louter als gebaar zien van Yeşilgöz dat ze haar Turkse pas in het openbaar verbrandt, liefst voor de Turkse ambassade, Jan Evertstraat 15 2514 BS Den Haag . En wel op 4 mei om 7 uur ‘s-avonds (ivm met reeds geboekt een evenement wat later op die avond). Want in 2017 verklaarde Erdoğan, de huidige president van haar geboorteland, dat alle Nederlanders fascisten en nazi’s waren.

Nou: Anne Frank, haar vader Otto, moeder Edith en zus Margot toevallig niet, Erdo! En Annes helpster Miep Gies ook al niet… En mijn vader als verzetsman en nazigevangene ook al niet. En al die Joodse babytjes in de gaskamers ook al niet! De verbranding mag ook op Erdies verjaardag, 26 februari – hij wordt dan 70! Joepie!

Hier moet ik even opmerken dat Yeşilgöz in mij een heldere gedachte over het heilloze nationalisme oproept – waarvoor dank. Zij doet alsof Nederlander zijn iets bijzonders is, iets waardevols dat slechts uit een puur Arische polderzaadbal en een nog blonder en blauwogige baarmoeder geboren kan worden – en dan nog slechts in Gouda, Alkmaar, Meppel of Zaltbommel. En gevoed met drop vol hagelslag en de Elfstedentocht…

En zeker niet onder de grote rivieren – laat staan achter de Lembarchse chrans. Of zoals een gemeenteraadslid in Venray mij opeens hardop en buiten de orde tijdens MIJN inspraakbeurt zei – die je vijf minuten lang niet mag onderbreken – ‘Wat denkt u wel, dat u hier uit het westen ons kunt komen vertellen hoe wij moeten denken!’

Voor alle duidelijkheid, best PvdA-lid: Alle wetten in Venray komen uit… het westen! Ook uw PvdA… – die is daar bedacht en ontwikkeld en gevestigd! Op basis van ideeën van een Jood uit… Trier! Die weer via zijn Nederlandse moeder (ja echt!) familie was van de oude en Joodse Frits Philips!

Ik heb gewoond in de USA – wat mij, een vrijpostig jochie van 8 tot 11 – uitstekend beviel. Ik heb in Engeland gewerkt, in Frankrijk en vier jaar in Warschau. Dat beviel ook vrij goed. En ik had er zeer aardige vrienden. Steeds was ik in die landen een ‘Nederlander’, behalve in de VS – want daar was het verschil niet te zien, en evenmin te horen.

Behalve als ik in mijn onverslijtbare lederhosen rondliep, die ik af en toe van mijn moeder aan moest. Als je moest pissen moest je de grote flap van voren neerklappen. Dat trok nogal wat bekijks in de jongenswc. Wisten die jongens in Californië veel dat dat ding niet NL maar D u i t s was?

En o ja: polarisatie? Nieuw? Dus de straatgevechten-met-doden in de vroege jaren ’30 in Berlijn telden niet? Het Jordaanoproer ook al niet? Daar vielen VIJF doden bij in 1934. De NSB-aanvallen op Joden in de late Jaren ’30? De hooglopende ruzies tussen de communisten en gelovigen hier rond de Februaristakingsherdenking in de jaren ’50 ook al niet?

PS: Mooi dat Kemal Rijken, Joodse hoofdredacteur van Jonet, ex Volkskrant en Trouw, en net op Radio 1, bestrijdt dat er een zogenaamde ‘pogrom’ plaatsvond in Amsterdam – zoals de Telegraaf de Maccabirellen durft te noemen. Great minds think alike!

– Uitgelichte afbeelding: WASHINGTON (November 29, 2022) Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas meets with Dilan Yesilgöz-Zegerius, Dutch Minister of Justice and Security, to discuss important concerns for both countries at DHS Headquarters in Washington, DC. The Ministry of Justice and Security is the Dutch Ministry responsible for justice, imprisonment and public security. (DHS Photo by Sydney Phoenix)