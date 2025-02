Lopende zaken: Trusk, kopieën, concentratiekamp Zeist, Macron

Trusk en ambtenaren

Mijn 40 jaar oude vakbondshart klopt sneller. Een kleine VS-vakbond klaagt Musk aan omdat hij ambtenaren per mail vraagt wat ze nou eigenlijk de afgelopen week deden. Dat gebeurt via het federale Office of Personnel Employment in opdracht van het Dep. of Government Efficiency, het nieuwe bureau waarvan Musk leider is.

Maar veel van die mails zijn volgens de bond na werktijd of in het weekend verstuurd. De ambtenaren mogen in veel gevallen niet na werktijd inloggen op straffe van ontslag, zo legt een bondsbestuurder uit. Volgens Trumps commentaar op de publieke zender PBS bestaan veel van die ambtenaren helemaal niet en antwoorden zij daarom niet.

Maar de FBI (38.000 personeel), het State Department, het Dept. of Homeland Security (260.000 personeel!) en het Pentagon (2.910.000 personeel – bijna drie miljoen mensen) hebben hun mensen al opgedragen niet te antwoorden. Het ministerie van Justice idem (115.000 personeel), maar op grond van ‘vertrouwelijk werk’. Trump-aanhanger en FBI-directeur Kash Patel laat het ook niet toe.

Kopieën

Als officieel klokkenluider, lid van de zwarte lijst en auteur over auteursrecht lijkt me dat ik daar iets over mag en moet zeggen. De Britse overheid wil nu weer de rechten van de makers aantasten. Daar gaan we weer! Alle grote uitgevers van tijdschriften, kranten en websites, in Nederland en daarbuiten, trachten de rechten van de makers af te troggelen.

En dat lukt ook nog voor een fors deel – want wat moet je als eencellige freelancer tegen een levensgroot, bloeddorstig brullend uitgeversmonster? Dan moet je naar de rechter! Dat lukte dus in 2000 toen zo’n 5.000 freelancers van de Volkskrant, Trouw, Het Parool en de NRC (destijds samen de Perscombinatie Media geheten) toch de rechten op hun stukkies behielden, althans voor verhuur door de uitgever betaald moesten worden. We hebben er nog een apart vakbondje voor opgericht…

De Perscombinatie betaalde toen 3,2 miljoen euro aan ons. De fotografen hebben hetzelfde probleem. Dus ik spreek niet over ‘auteursrechtenmaffia’ als het over de freelancers zoals ik gaat die graag voor hun rechten opkomen. Vorig jaar nog jatte een lasteraar een foto van mij en publiceerde die online. Aangifte doen of vervolgen kost dagen. Leuk.

Concentratiekamp Zeist en doorgaan

Daar sluiten ze regelmatig kinderen op, die samen met hun ouders uitgezet moeten (?) worden. Zoals bekend mislukte dat in juli met de familie Babayants, die vervolgens vanaf 21 november onderdak vond in het kerkasielkampen.nl.

En vorige week zaten er weer een moeder met twee kinderen (11 en 14) maar goddank zijn die ook weer vrij na een demo en extra wake op 16 februari en een juridische stap (we deden mee, samen met nog eens 60 mensen). De hongerstaker Eduard Disch uit Maastricht was er ook en die houdt nu elke werkdag een wake voor het ministerie van Asiel, Turfmarkt 147 Den Haag.

Maar de vraag blijft: kunnen ambtenaren – politie, bewakers – meewerken aan het opsluiten van minderjarigen – die nergens voor veroordeeld zijn en niets gedaan hebben?

Ik ben erg benieuwd naar de antwoorden. Stuur me een mail op fpamsterdam@yahoo.com.

O ja: er loopt nog steeds een petitie – teken die mee! Op kinderpardon.nl.

Macron

Mooi hoor, om Trump te corrigeren – en dat die het dan laat gaan! Macron is de jongste recordhouder, toen hij gisteren bij Trump op hun persconferenetie T corrigeerde,

Die zei dat de EU-steun aan Oekraïne ‘een lening’ was – ‘Sorry, T, maar 60% was een schenking‘. En T zei: ‘I’ll let it go for the moment.’ Erg prettig dat er iets – hoe klein ook – prettigs is aan het Trumpfront. Hij raakte Trump zelfs aan!

Allez-y, Macron, mon pôte!

– Uitgelichte afbeelding: Door Влада на Република Северна Македонија – Заеднички изјави за медиуми пред работната вечера во Париз со претседателот на Франција Емануел Макрон, PDM-owner, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114931456