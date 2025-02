Lopende zaken: opera, BP, Joods verzet, bloemstukken, nazisteen, ‘Een land in verzet’

Opera

Kom ik net van de herdenking van het Joods verzet in de Stopera, loopt er een man-met-hond en ik maak een praatje: hij haalt zijn vrouw af, zangeres bij de opera, bezig met Verdi… Zij verschijnt en ik vertel dat ik nu net naar de herdenking van de FebStak ga, 200 m verderop. O, zeggen ze, en vragen me nog wat en zijn er nog nooit geweest. We nemen afscheid. Als ik daar later loop zie ik hen erbij staan… mijn eigenste bekeerlingen!

BP

Hoor ik vanochtend, nog niet eens goed wakker, op de BBC World Service dat British Petroleum ook weer stopt met groen doen. Nou: fijne feestdagen verder en bekijk ’t maar! Of net zoals Tr het zegt: Drill, baby, drill.

We wachten het volgende proces tegen een Shell oid maar weer af. En dan gisteravond op Nieuwsuur weer dat de industrie het hier zo zwaar heeft… Ja hè! Vooral de Ti-ta-togovens (hang je lakens vooral buiten en adem diep de frisse zeelucht van IJmuiden in).

Of Chemours in Dordrecht – o, o, o, wat hep die ut swááár! Vreselijk! Maar die zaten toevallig niet in die uitzending. Alleen maar zeurders over de prijs van de stroom, en dat die soms niet te krijgen was… dan moest je je eigen stroom maken! Oef! Dat deed ik 40 jaar terug op mijn schip ook, stelletje oetlullen! En nu heb ik een paneeltje op mijn accu’s aangesloten.

Joods verzet

Mooie herdenking op de 25ste door de stichting ‘Na de oorlog’ net een paar uur voor die van de Februaristaking. In nagesprekken met o.m. de Oostenrijkse consul-generaal werd me duidelijk dat er geen goede lijst bestaat van Joodse verzetsmensen, ook niet op Wiki.

Ik kom alleen op Frieda Belinfante die in Gerrit-Jan van der Veens groep zat, en met enig zoeken op de volgende namen: communisten als Abraham Menist of Sally Dormits, bokser Ben Bril, acteur Rob de Vries (die ook de hoofdrol in de zeer succesvolle verzetsfilm ‘De Overval’ speelde), Walter Süsskind van de Hollandsche Schouwburg (heeft een film en ook nog een brug), en de crèche er tegenover.

En de assistente van Johannes Post, Lien Kuijper en Posts kennis/onderduiker Max Léons. Of Henriëtte Pimentel van de Joodse crèche bij de Hollandsche Schouwburg, die honderden Joodse kinderen redde, met haar helper Felix Halverstad. Ook Leo Frijda van CS-6, Rudi Bloemgarten, of Bennie Bluhm, de bokser en de eersten die zich fysiek verzetten, of de Hongaarse Nederlander Sándor Baracs of de Pools-Nederlandse Rosa Boekdrukker. (In het nieuwe boek ‘Een land in verzet’ – zie hieronder – staan alleen de laatste zes vermeld als Joodse verzetsmensen. Ook raar…)



In de gem. Maashorst (Uden, Schaijk) is een steen als herinnering aan het neerstorten van een nazipiloot geplaatst in 2015. Protesteren dat we in Nederland geen nazisoldaten gedenken of herdenken, vanwege hun gedrag met de holocaust etc, hielp niet. Nu is het het 80ste bevrijdingsjaar en dan nu maar een open brief aan de nieuwe burgemeester en de raad. Daar zit zelfs een echte professor in, maar ook iemand van Forum.

Februaristaking: geen Bosma!

Een echt feestelijke herdenking dus, daar op het JD Meijerplein, zonder Bosma. Er ontstond bij de politie wel enige opwinding toen twee mensen met een spandoek van 2×2 m aan kwamen zetten, waarop stond: VOC=NSB=PVV. dat is misschien niet helemaal waterdicht en waar, hoewel de VOC aardig wat gemoord heeft, zoals op Banda, heeft de NSB dat weer niet gedaan, en de PVV goddank evenmin. Maar dat spandoek mocht niet op het middenveld. Nou, dan niet. Goeie toespraak van Sheila Sitalsing van de Volkskrant, die opbiechtte dat haar opa lid van de NSB was geweest tijdens de oorlog.

Een land in verzet…

dat is een nieuw boek over het verzet. Beetje jammer, vooral dit jaar natuurlijk, dat er 331x Duits, maar slechts 85x nazi in staat. Alsof dat hetzelfde is… Nou, Anne Frank was wél Duits, maar echt geen n… Bach, Beethoven en Willy Brandt waren écht Duits, maar even echt géén n… Hitler was écht een nazi, maar even echt geen D…

Dan krijg ik dus de pest in: deze auteurs moeten toch beter weten? Redactie o.m. Paul van Tongeren, die geen historicus of schrijver is. Hij vroeg me vorige zomer om gegevens over het verzet in vergelijking met het buitenland – wij hadden met 350.000 of meer verreweg de meeste onderduikers in heel Europa. En de meest verzetsbladen: 1.300 (Frankrijk 1.200) En relatief de meest onderscheidingen uit Israël (6.000 van de 28.000). Van Tongeren ontdekte in 2014 de verzetsgroep van zijn tante Jacoba, de groep 2000, die honderden Joden redde.