Lopende zaken: kerkasiel, AI, boerensubsidies, Trump & bisschop

Kerkasiel

Kamerlid Don Ceder van de CU is op bezoek gegaan bij het kerkasiel van de familie Babayants uit Oezbekistan in een kerk in Kampen, de Open Hof.

Daar wordt onafgebroken een kerkdienst gehouden sinds 21 november. Er komen steeds meer vrijwillige aanmeldingen om diensten te leiden. Die gaan 24/24 en 7/7 onafgebroken door. Daarom kan de politie de kerk niet in. En nu heeft het asiel dan de Tweede Kamer bereikt.

Ik was er een maand geleden en ben benieuwd wat Ceder gaat doen. Het gezin telt vader en moeder en vier kinderen: Aram (20), Ariana, Amelia en Aleksa. Ariana van 13: ‘Ik hou erg veel van dansen, en meneer Ceder is dansleraar geweest. Dat vond ik erg leuk om te horen.’ De kinderen volgen online scholen.

Ceder sluit zich aan bij het uitgangspunt van de kerk: het uitzetten van gewortelde kinderen is onmenselijk. Intussen is ook het bestuur van de Protestante Kerk Nederland er geweest en heeft steun uitgesproken en diverse andere hoogmogenden. Er komen nog diverse andere activiteiten.

AI

Ik heb gisteren voor het eerst ChatGPT gebruikt – eens vragen wie ik ben. Ik blijk de hoofdredacteur van… Elsevier. En ik heb vier boeken geschreven over politiek… totale onzin natuurlijk. Ik heb nog nooit meegewerkt aan Elsevier. Ik runde NieuwsWO2 en ‘Wereld in Oorlog’ en een blad over gezondheidszorg voor vluchtelingen.

Ook bij Microsoft Bing AI de meest idiote en riskante feitelijke fouten. Zoals – ik controleerde het één minuut geleden – het ontbreken van Helena Kuipers-Rietberg, de oprichtster van de grote onderduikcentrale LO. Of Frans Goedhart noemen als oprichter van Trouw – dat was Het Parool.

Ook de bio van onze eigen Arnold J. valt op: ‘Arnold J. van der Kluft was een Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog, en hij speelde een belangrijke rol in het verzet tegen de Duitse bezetting. Hij was betrokken bij de groep rond de landmacht die later onderdeel uitmaakte van de verzetsorganisatie Oranje.’

Zou DeepSeek beter zijn? Ik kom er niet in.

Donald J. en de bisschop

‘For the record’ hier nog maar even de tekst van Trump tegen bisschop Budde op Truth Social. En o ja: Trumps vrouw is een migrant – pas de tweede presidentsvrouw die dat was. De eerste was Louise Adams, geboren in Londen in 1825 en de vrouw van president John Quincy Adams. Hier Truth Social:

@realDonaldTrump The so-called Bishop who spoke at the National Prayer Service on Tuesday morning was a Radical Left hard line Trump hater. She brought her church into the World of politics in a very ungracious way. She was nasty in tone, and not compelling or smart. She failed to mention the large number of illegal migrants that came into our Country and killed people. Many were deposited from jails and mental institutions. It is a giant crime wave that is taking place in the USA. Apart from her inappropriate statements, the service was a very boring and uninspiring one. She is not very good at her job! She and her church owe the public an apology! t Jan 22, 2025, 6:39 AM

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/113870397327465225

Boeren en subsidies & CO 2

Nog even: de Nederlandse veetelers ontvingen het afgelopen jaar ruwweg 500 miljoen euro – oftewel gedeeld door die 17.600 veehouders per bedrijf… 28.000 euronen, oftewel twee bijstandsuitkeringen, of AOW’s.

Bedenk daarbij wel dat er ook duizenden kalveren worden ingevoerd – compleet met hun mest, amonniakscheten en de rest – om hier geslacht en verwerkt te worden, en deels nog wat opgefokt. Gelukkig waait de meeste CO 2 gewoon ons land uit door de overwegend westelijke winden. Leuk voor de inwoners van Hannover, Osnabrück, Hamburg, Bremen etc. Als dat maar goed gaat…

