Kerkasiel Kampen: TikTok en Jezus als vluchteling

Het kerkasiel in Kampen heeft TikTok bereikt. Dat bleek toen ik twee jongens van rond de 17 sprak. Ze stonden om half negen ‘s-avonds aan de overkant van de kerk bij de AH, en er niets van mee hadden gekregen.

Zoals iedereen die ik die avond in Kampen sprak: zeer vriendelijk. Ze keken even op TikTok en vonden het meteen (ik kijk er nooit). Al die andere ouwe media hadden het al uitgebreid gehad: De Teleg, Trouw, Jeugdjournaal, EenVandaag etc etc. *) Dus op dat punt loopt het nu na vijf weken uitzonderlijk goed.

Ik heb al eerder over de familie Babayants geschreven en bij nu bij twee acties geweest, maar heb ze nog nooit gezien. Ze zitten inmiddels 11 jaar in Nederland en hun drie jongste dochters zijn hier geboren.

Het kerkasiel betekent dat er onafgebroken een kerkdienst aan de gang is – want dan mag de politie niet naar binnen. Die worden geleid door elke christen die dat wil doen, onder hen al heel wat dominees. Je kan je als voorganger of als receptionist inschrijven voor een blok van twee uur. Er zijn nu al zo’n 200 vrijwilligers bij betrokken.

De burgemeester van Kampen, de veertiger Sander de Rouwe, zelf christen en vm. bestuurslid van Youth for Christ, heeft zich nog niet laten horen. Hij heeft acht jaar in de Tweede Kamer voor het CDA achter de rug. Heeft vier dochters en vijf zonen (van wie er één overleden is). Hij lijkt me een prima lobbyist voor deze vluchtelingen in Den Haag. Het is nu wachten op het nieuwe jaar als de politiek weer op gang komt

Ik woonde in de kerk een dienst bij van zes tot acht uur – ik ben nog nooit zo lang in een protestante kerk geweest. Er ontspon zich tussen de zes mannen van 60+ een interessante discussie, aangezwengeld door ds Bert Altena ui Oost-Groningen.

Vluchteling…

De dominee las het kerstverhaal uit de bijbel voor, waarin de wijzen uit het oosten Maria en Jozef aanraden om te vluchten. Zij hebben eerder Herodes, de landvoogd, gesproken die duidelijk maakte dat hij alle pasgeborenen van kant zal laten maken. M & J nemen dat advies ter harte en vluchten met Jezus naar Egypte. Het drong opeens tot me door: Jezus begon zijn leven als vluchteling… Ik ben gediplomeerd afvallig, maar dit lijkt mij een sterk argument in gelovige kringen. Héél sterk.

Ik ondervroeg op de heen- en terugweg in Kampen 20 mensen – allemaal antwoordden ze vriendelijk en rustig, en 17 van hem waren het helemaal eens met het kerkasiel. Het grappigst waren de jongens van 22, 25 die met zijn zessen uit Kampen de trein namen voor een avondje Zwolle.

Ze waren heel vrolijk, niet dronken, en hadden een wonderlijke aanvoerder, waar ze de hele tijd om moesten lachen toen hij de opgewekte en toeschietelijke conductrice versierde met complimenten en grapjes.

Ik raakte met hen in een vrolijk gesprek, ook over mijn herkomst (Bussum) – wat hen verbaasde, en over mijn vriendin. De sfeer bleef gemoedelijk en de aanvoerder vroeg opeens of we ‘het’ nog deden. Ik bekende en zei dat het meestal op zaterdagavond was, op z’n Joods als het ware. De trein kwam aan, we stapten samen uit en namen afscheid. De aanvoerder keek me even aan, en vroeg toen of hij een ‘hug’ mocht. Het mocht.

