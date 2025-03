Lopende zaken: A-I in Asd, Trusk en narcisme, WO-III en Obeest

ICT-ers hebben weinig last van Trusk of Oekraïne of Gaza. Zaterdag sprak ik een 4de jaars A-I-student uit Amsterdam (lang haar, heel vriendelijk gezicht, vrijwilliger bij de bieb waar we net uitkwamen, en ja, hij vond Trusk ook heel erg, zei hij rustig).

Er zijn daar aan de UvA volgens hem jaarlijks 3.000 aanmeldingen voor 200 A-I-plaatsen. De staf is geheel import en de opleiding bestaat sinds 2021. En eindelijk eens iemand het leuk vond dat ik in het hart van SilVal had gewoond, en één van de drie uitvinders van de ICT daar in Mountain View echt had ontmoet, nl. William Shockley, die samen met twee anderen een Nobelprijs kreeg – eigenlijk voor de transistor (ik zie nu dat hij stierf op mijn verjaardag in 1989…).

Volgens mijn student waren we nog niet van A-I af en zaten er voorlopig ook nog veel fouten in, wat ik ook heb gemerkt, want ik gebruik graag Bing A-I. De UvA staat op Edurank.org #68 in de wereld en #2 in NL, na Delft. Vier Britse uni’s staan bovenaan in Europa.

Wie nu staat te kwijlen om er helemaal in te duiken, kan beginnen met een online cursus van MIT. Kosten: $ 3.850 voor zes weken van 8 uur studie. Een jaar masterstudie in Amsterdam kost een non-EU-buitenlander € 5.460.

Trusk en narcisme

Trusk – eigenlijk Trump – heeft iets gemeen met een nederig columnist als uw dienaar: hij wil aandacht en erkenning. Maar volgens een door- en doorgewinterd en succesvol psycholoog die decennia werkte in een grote instelling met heel zware jongens, is hij op-en-top een narcist. De vrijdagavondruzie laat dat glashelder zien (de Volkskrant heeft het vandaag uitgeprint).

Trump wil daarin:

– bedankt worden, wat hij tig-keer herhaalt, terwijl hij natuurlijk vier jaar voorheen niets voor Oekraïne heeft gedaan, dat was Biden

– steeds weer erkend worden voor de enorme steun van de VS – wat Zelenskyy keer-op-keer heeft gedaan en blijft doen, die snapt dat heel goed

– wil iedereen verwijten maken, steeds opnieuw en opnieuw zodat blijkt dat hij het allemaal hééél anders en dus VÉÉÉL BETER doet

– is chronisch, maw: niet te helpen

– is een echt zwaar zieke man die stevige behandelingen moet ondergaan.

En daar gaat buiten meteen de sirene voor Trumps derde Wereldoorlog. Goed dat ik nieuw dubbel glas heb zodat ik het nauwelijks hoor – omdat ik de radio niet heb aanstaan. Zo – dat was kort!

De beurzen stonden allemaal op groen vanochtend. Ik zeg nog aan ’t ontbijt: ja logisch, de oorlogsindustrie. Maar het was gewoon een standaardcorrectie op de 3-4-5 % daling na de schrik over de Oekruzie. Leer mij de beurs kennen…

WO-III

Dus ik loop vrijdagavond – heel ongewoon – om 00:15 uur even naar buiten om te kijken of er bij de buren nog licht aan is vanwege de Oekruzie. Loopt aan de overkant mijn Russische buurman met Fedja (genoemd naar Dostojewksi), een St.-Bernhard van 300 kg die mij graag mag, en idem. Ik vraag de BM ‘Are we going to have a WW-III?’

Hij antwoordt zonder aarzeling of verbazing ‘No’ en we babbelen nog even terwijl er 300 kg aan mijn voeten kroelt. Hij is ICT- er en 25 jaar en komt eigenlijk uit Belarus. Er komen nog twee autochtone 30-ers langs met hondje. Ik vraag weer en zij zeggen echt verbaasd: ‘Is er dan wat gebeurd?‘. De andere BM, 50+, Volvo stationcar en doorvoed, komt nu buiten met beagle en hij reageert: ‘Allemaal onzin’. Hij ging gisteren op vakantie naar Aruba.

Het is tegenwoordig om 00:15 uur druk op straat in onze doorzon-slaapbuurt.