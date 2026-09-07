Linkse internetdienstverlener gedwongen te stoppen na plaatsing op terreurlijst VS

De linkse internetdienstverlener Autistici/Inventati stopt ermee. Eind augustus werd A/I door de VS op de lijst van terroristische organisaties geplaatst, wat het functioneren van de dienstverlener zo goed als onmogelijk maakt.

In een zondag gepubliceerde verklaring zegt A/I dat ze niet langer in kan staan voor de veiligheid van gebruikers: “The possibility that our work may cause legal and financial consequences to those who are close to us – or even only have something to do with us – leaves us no choice.”

De VS beschuldigt het collectief ervan “extreemlinkse terreurnetwerken” te ondersteunen door hen zijn digitale infrastructuur ter beschikking te stellen. Daarnaast heeft A/I volgens de VS banden met de Iraanse Nationale Garde en de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK).

De plaatsing op de lijst had tot gevolg dat de banktegoeden van A/I werden bevroren. Ook het hoofddomein van de groep (autistici.org) werd verwijderd.

Individuen en organisaties die gebruik maken van de diensten van A/I zouden door de VS vervolgd kunnen worden en torenhoge boetes opgelegd krijgen of zelfs de gevangenis in kunnen draaien.

Onder die omstandigheden zegt A/I geen andere keuze te hebben dan te capituleren: “In this political climate, continuing to offer our services endangers our users and anyone who is part of our communities. In a world where allegations are disconnected from reality, we can only expect repression to be increasingly disproportionate. Under these circumstances, we are no longer able to maintain our original mission – offering secure and non-commercial digital tools.”

Volledige verklaring A/I hier

Uitgelichte afbeelding: By Benjamin Bosso – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56296439