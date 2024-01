Lijsttrekker FVD in Sittard-Geleen stapt uit partij

Amira Lotfy, de lijsttrekker van FVD in Sittard-Geleen, is uit de partij gestapt. Aanleiding zijn de uitspraken van Baudet over Israël tijdens de lancering van de Vlaamse afdeling van FVD.

Van Baudet is natuurlijk al langer bekend dat hij een antisemitische complotdenker is, maar beter laat dan nooit (al is dit wel érg laat).

Inmiddels is elke verwijzing naar Lotfy op de site van FVD verwijderd.

Uitgelichte afbeelding: Door Elekes Andor – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46878581