Cabaret Baudet in Vlaanderen

FVD probeert Vlaanderen te veroveren en daarvoor is blijkbaar niets te dol. Afgelopen zaterdag trapte de fascistische partij sekte de campagne af in Genk, met een optreden van Baudet (slechte spreker, btw). Hieronder de hoogtepunten:

Thierry Baudet over Zuid-Afrika: “Apartheid viel niet meer te handhaven, jammer genoeg. Dus ze moesten het land aan de zwarten geven. Wat ze hadden moeten doen is zeggen: oké, wij pakken een deel. In plaats daarvan hebben ze het hele land aan de zwarten gegeven.” #fvd pic.twitter.com/2SuDq9dK4W

Thierry Baudet zet pure anti-Israël propaganda in om zich in Vlaanderen extreemrechts van #VlaamsBelang te positioneren. Baudet: #PVV Wilders vindt Israël belangrijker dan Nederland. En Israël zit volgens hem óók achter de oorlog tegen “onze grote Europese bondgenoot Rusland” #fvd pic.twitter.com/O5oiiGM2BY

Niet alleen riep Thierry Baudet in Vlaanderen dat “jammer genoeg” de apartheid is afgeschaft. Ook zei Baudet: “Ik weet niet eens wie de Premier van België is, het zal wel één of andere pedofiel zijn”. #fvd pic.twitter.com/yztNhiAl6p

— dr. Marina (@mmeeuw) January 22, 2024