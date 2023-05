Lange gevangenisstraffen voor Duitse antifascisten

De rechtbank in Dresden heeft vier Duitse antifascisten tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Hoofdverdachte Lina E. werd veroordeeld tot vijf jaar en vier maanden gevangenisstraf, haar collega’s tot straffen die variëren van twee jaar en vijf maanden tot drie jaar en vier maanden cel.

De veroordeelden worden beschuldigd van het lidmaatschap van – of de steun aan – een criminele organisatie. In die hoedanigheid zouden ze van 2018 tot 2020 aanslagen hebben gepleegd op neonazi’s en leden van de fascistische scene in de omgeving van Dresden en Eisenach (Thüringen). Een aantal slachtoffers zou daarbij zwaar gewond zijn geraakt. Lina E. en haar vriend Johann G. worden gezien als oprichters en kopstukken van die vermeende criminele organisatie. De 28-jarige studente was als enige van de verdachten aanwezig bij de uitspraak, haar kameraden zijn een tijdje terug ondergedoken.

Inmiddels dreigen de redenen voor de acties van de beklaagden vergeten te worden. Een uitgebreide beschouwing over de achtergrond vind je hier.

Korte samenvatting: Eisenach werd in de periode 2015 tot 2018 geteisterd door neonazi’s die politieke tegenstanders bedreigden en mishandelden. Mensen werden thuis opgezocht en bedreigd door nazi’s, de ruiten van hun woningen werden ingekegeld en verscheidene mensen werden op straat in elkaar geslagen door nazi-knokploegen die door de straten van de stad patrouilleerden zonder dat de politie ingreep.

Op 2 november 2018 probeerden met honkbalknuppels bewapende nazi’s de vertoning van een toneelstuk over de NSU in Eisenach te verstoren. De aanval op het theatergezelschap bleef grotendeels onopgemerkt, evenals een reeks daaropvolgende aanvallen op lokale antifascisten.

Dat veranderde toen antifascistische organisaties in maart 2019 opriepen tot een solidariteitsdemo in Eisenach. Plotseling sloegen bij zowel de lokale autoriteiten als de rechtse pers onder aanvoering van Bild (chaoten willen Eisenach bestormen!!) de stoppen volledig door: neonazi’s konden jarenlang vrijwel ongestoord hun gang gaan, maar het vooruitzicht van een grote antifascistische demo in hun stad leidde ertoe dat de lokale kleinburgers de luiken voor de ramen deden en zichzelf opsloten in de kelder. Althans: als we Bild en de CDU mogen geloven, wat ik niet op voorhand zou doen.

Het nazistische hol Flieder Volkshaus riep zelfs op “verdachte bewegingen” en samenscholingen” van “autonomen” te melden bij hen of bij de politie:

Toppunt van opportunisme: de stalinistische MLPD riep op te demonstreren tegen de antifascische demo.

De demo verliep zonder grote problemen, maar er veranderde niets. Fascistische activisten konden nog steeds vrijwel ongestoord hun gang gaan: ingegrepen bij de vele nazimanifestaties en -acties werd er zelden.

Eind 2018 had een aantal mensen er genoeg van. Enkele nazikroegen werden met een bezoekje vereerd en een aantal prominente nazi’s kreeg een koekje van eigen deeg. Onder hen Leon Ringl, een uitgesproken fan van de naziterreurgroep Atomwaffen Division en eigenaar van de nazikroeg “Bulls Eye”. Ringl’s lijfspreuk: „Deutschland ist meine Religion, Hitler mein Prophet“. Het onderzoek naar de aanval op deze naziheld die tot dat moment vrijwel ongestoord zijn gang kon gaan, leidde uiteindelijk tot de arrestatie van Lina E. en haar kameraden.

Ringl werd pas op 6 april 2022 gearresteerd. In mei dit jaar werd hij veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf wegens zware mishandeling en het lidmaatschap van een terroristische organisatie. Pikante noot: Lina E. werd mede veroordeeld dankzij het getuigenis van Ringl die beweerde haar bij de aanval op “Bulls Eye” herkend te hebben.

Het proces tegen de antifascisten heeft in Duitsland heel wat beroering gewekt. Antifascisten verklaarden zich – terecht – solidair, wat in de rechtse pers meteen leidde tot wilde speculaties over “een nieuwe RAF”, met name toen een aantal militante antifascisten weer eens ouderwets onderdook. Ook het Bundeskriminalambt (BKA) draagt daar een steentje aan bij. Volgens het BKA maken de ondergedoken activisten zich in het buitenland nog steeds schuldig aan “zware misdaden”, zoals het klappen verkopen aan nazi’s.

De komende tijd worden in Duitsland solidariteitsacties en -demo’s voor Lina. E. georganiseerd. Daarover de komende tijd meer. Van de regerende linkse coalitie hoeven Lina E. en haar kameraden in elk geval niks te verwachten. Dat mogen we concluderen uit de woorden van minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD): “Binnen links-extremistische groeperingen zijn de remmingen om politieke tegenstanders [nazi’s!] met de grootst mogelijke brutaliteit aan te vallen, weggevallen…Onze veiligheidsdiensten houden de gewelddadige extreemlinkse scene nauwlettend in de gaten en zullen consequent blijven optreden”.

Uitgelichte afbeelding: ar MichaelBueker — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9432612